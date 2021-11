Іще трохи ― і у свої володіння вступить осінь. А це означає, що ночі стануть довшими. Не варто засмучуватися, адже у вас з’явиться додатковий час для перегляду цікавих фільмів і серіалів. Як, ви не знаєте, що подивитися? Швидше читайте наш матеріал. Тут ви знайдете п’ятірку найкращих прем’єр, які відбудуться на Netflix восени 2021 року.

Дата виходу: 10 вересня

Головна героїня трилеру «Кейт» ― наймана вбивця. Під час одного зі своїх завдань Кейт отримує смертельну дозу отрути. У неї є всього 24 години, щоб знайти протиотруту. І хто, ви думаєте, їй у цьому допомагатиме? Місцева дівчинка-підліток. Шалений сюжет, тонка розв’язка. Фільм буде цікавий усім, хто любить екшн.

Дата виходу: 17 вересня

Шанувальники відвертого фільму про життя підлітків можуть радіти. Уже 17 вересня вийде третій сезон серіалу «Статеве виховання», який не тільки розповість глядачам про те, як склалася доля героїв, а й познайомить із новими персонажами. Так, у школі Мурдейл з’явиться нова директорка ― Хоуп Геддона ― колишня учениця, яка повернулася в стіни своєї альма-матер, щоб відновити її колишню славу. Тим часом учні продовжують вивчати свої сексуальні бажання. Ерік та Адам офіційно стають парою, мама Отіса чекає дитину, а ось історія з Мейв і Отісом ще не закінчена. Які повороти долі чекають на героїв серіалу? Чи знайде головний герой щастя? Усі подробиці дивіться вже цієї осені.

Дата виходу: жовтень 2021

Одна з найочікуваніших прем’єр 2021 року ― бродвейський мюзикл про принцесу Діану ― вийде на екрани вже цієї осені. Це перший випадок, коли прем’єру шоу, створеного як театральний спектакль, спочатку покажуть на телебаченні. А всьому виною пандемія коронавірусу. Роль «королеви людських сердець» зіграє британська актриса Джина Де Ваал. А ось сюжет мюзиклу побудований навколо періоду знайомства леді Ді з принцом Чарльзом, а також їхнього весілля.

Дата виходу: осінь 2021

Серіал заснований на реальних подіях і розповідає про молоду дівчину, яка обдурила найвпливовіших людей Манхеттена. Головна героїня серіалу ― Анна Делвой ― зуміла переконати нью-йоркський бомонд у тому, що вона ― спадкоємиця, яка створила багатомільйонний художній фонд і приймає пожертвування. Однак насправді дівчина виявилася шахрайкою Анною Сорокіною. Вона зуміла за допомогою обману вивудити кругленьку суму грошей, за що згодом була засуджена до 12 років позбавлення волі.

Дата виходу: листопад 2021

Світ міжнародної злочинності не дрімає. І у співробітників Інтерполу завжди буде робота. Але всі спроби спіймати найбільш розшукуваного злодія у світі мистецтва марні. Єдина надія покладається на «Червоне повідомлення» ― глобальне застереження, яке створює Інтерпол у сподіванні зловити злочинця. І хто б ви думали виконує головну роль злодія? Галь Гадот! А ось полювати на неї буде ніхто інший, як неперевершений Дуейн Джонсон. Роль найбільшого у світі афериста виконає беззмінний Дедпул Рейнольдс. Погодьтеся, прекрасний склад!

