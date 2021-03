Карантин вносить свої корективи, проте це зовсім не означає, що варто відмовитися від усіх розваг, адже локдаун закінчиться і можна буде розслабитися і піти, наприклад, у кіно. Ну а які фільми вийдуть у прокат у квітні 2021? На що варто звернути увагу і обов’язково піти на прем’єру? Читайте в нашому матеріалі добірку найкращих новинок кіно квітня 2021.

«Дівчачий махач»

«Hit like a girl»

Прем’єра в Україні — 1 квітня.

Жанр ― бойовик, драма, комедія.

Перше правило будь-якого бійцівського клубу всі і так чудово пам’ятають. А ще одним законом цієї підпільної спільноти є те, що б’ються тут тільки жінки. У центрі сюжету історія дівчини Анни, яка настільки втомилася від проблем і зневірилася у власних силах, що вирішує теж вийти на ринг і … дуже недовго залишається на ногах. Схоже, щоб вибитися в чемпіонки, доведеться попітніти і найняти тренера. Однак єдиний тренер, якого їй вдається знайти, виявляється п’яницею, невдахою і повним егоїстом. Чи вдасться Анні перемогти? І які трансформації відбудуться з жінкою?

«Похмілля в Таїланді»

«There’s no rule book for finding happiness in life»

Прем’єра в Україні — 1 квітня.

Жанр — драма, комедія.

Під час своєї подорожі до Таїланду двоє друзів розуміють, що мета і сенс життя в кожного свої і немає жодних правил для їх пошуку. У центрі сюжету — пошук щастя головного героя. Що важливіше: зберегти шлюб, який тріщить по швах, чи жити собі на втіху і при цьому почуватися щасливим? Це прекрасна комедія, яка змушує не тільки посміятися, а й подумати про важливе.

«Мортал Комбат»

«Mortal Kombat»

Прем’єра в Україні — 8 квітня.

Жанр — бойовик.

Борці земного світу: Лю Кенг, Кітана, Джакс, Соня Блейд та інші ― продовжують боротися з силами зла, що приходять із інших світів. Імператор переможений, але це ще не все, несподівано з’являється значно могутніший противник і чаклун Куан-Чі і починає воскрешати союзників!

«Любов, весілля та інші катастрофи»

«Love, Weddings & Other Disasters»

Прем’єра в Україні — 8 квітня.

Жанр — комедія.

Чи можна влаштовувати ідеальне весілля, але при цьому почуватися абсолютно нещасним? І хто має право руйнувати неідеальні союзи? Головні герої фільму роблять людей щасливими, але їхні особисті життя далекі від досконалості. Випадковості долі і справжнє кохання, реальне, чудове і неможливе переплітаються в романтичний візерунок на долях закоханих пар різного віку, характерів і професій. Ідеальна комедія для перегляду з коханою людиною.

«100% Вовк»

«100% Wolf»

Прем’єра в Україні — 1 квітня.

Жанр — сімейний мультфільм-комедія.

Спадкоємець сім’ї перевертнів Фредді Люпин відчайдушно бажає стати таким же сильним вовком, як і його предки. Проте на 13-й день народження його чекає шок, адже він обертається не вовком, а… пуделем. Це прекрасний мультфільм, який змушує задуматися, наскільки правильно просто бути собою і не намагатися ставати тим, ким ти не є.

