Карантин вносит свои коррективы, однако это совсем не значит, что стоит отказаться от всех развлечений, ведь локдаун закончится и можно будет расслабиться и пойти, например, в кино. Ну а какие фильмы выйдут в прокат в апреле 2021? На что стоит обратить внимание и обязательно пойти на премьеру? Читайте в нашем материале подборку лучших новинок кино апреля 2021.

«Девчачий махач»

«Hit like a girl»

Премьера в Украине — 1 апреля.

Жанр — боевик, драма, комедия.

Первое правило любого бойцовского клуба все и так прекрасно помнят. А еще одним законом этого подпольного сообщества является то, что бьются здесь только женщины. В центре сюжета ― история девушки Анны, которая настолько устала от проблем и отчаялась в собственных силах, что решает тоже выйти на ринг и… очень недолго остается на ногах. Похоже, чтобы выбиться в чемпионы, придется попотеть и нанять тренера. Однако единственный тренер, которого ей удается найти, оказывается пьяницей, неудачником и полным эгоистом. Удастся ли Анне дойти до победы? И какие изменения произойдут с женщиной?

«Похмелье в Таиланде»

«There’s no rule book for finding happiness in life»

Премьера в Украине — 1 апреля.

Жанр — драма, комедия.

Во время своего путешествия в Таиланд двое друзей понимают, что цель и смысл жизни у каждого свои и нет никаких правил для их поиска. В центре сюжета — поиск счастья главного героя. Что важнее: сохранить брак, который трещит по швам, или жить в свое удовольствие и при этом чувствовать себя счастливым? Это прекрасная комедия, которая заставляет не только посмеяться, но и подумать о важном.

«Мортал Комбат»

«Mortal Kombat»

Премьера в Украине — 8 апреля.

Жанр — боевик.

Борцы земного мира: Лю Кенг, Китана, Джакс, Соня Блейд и другие ― продолжают бороться с силами зла, приходящими из других миров. Император повержен, но это еще не все, неожиданно появляется куда более могущественный противник и колдун Куан-Чи и начинает воскрешать союзников!

«Любовь, свадьбы и прочие катастрофы»

«Love, Weddings & Other Disasters»

Премьера в Украине — 8 апреля.

Жанр — комедия.

Можно ли устраивать идеальные свадьбы, но при этом чувствовать себя абсолютно несчастным? И кто имеет право разрушать неидеальные союзы? Главные герои фильма делают людей счастливыми, но их собственные жизни далеки от совершенства. Случайности судьбы и настоящая любовь, реальное, замечательное и невозможное переплетаются в романтический узор на судьбах влюбленных пар разного возраста, характеров и профессий. Идеальная комедия для просмотра с любимым человеком.

«100% Волк»

«100% Wolf»

Премьера в Украине — 1 апреля.

Жанр — семейный мультфильм-комедия

Наследник семьи оборотней Фредди Люпин отчаянно желает стать таким же сильным волком, как и его предки. Но на 13-й день рождения его ждет шок, ведь он оборачивается не волком, а… пуделем. Это прекрасный мультфильм, который заставляет задуматься, насколько правильно просто быть собой и не пытаться становиться тем, кем ты не являешься.

