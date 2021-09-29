Осенний премьерный сезон в разгаре, и в кинотеатрах выходят долгожданные фильмы, которые переносились еще с 2020 года. Что посмотреть осенью и какие новые фильмы выйдут в октябре в Украине ― читайте в нашем материале.

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Октябрь 2021 года будет насыщенным месяцем, так как выйдут в прокат несколько популярных фильмов, потому что откладывать показ из-за карантина больше нельзя. Так, в «последний вагон» вскочил 25-й фильм о Джеймсе Бонде ― «Не время умирать», премьеру которого назначили на 30 сентября ― на неделю раньше, чем в России и в США. Уже с выходных 2 и 3 октября это будет главный блокбастер.

Кроме того, в кино выходит сиквел «Венома» с Томом Харди ― кинокомиск, которые сейчас пользуются такой популярностью. Самая насыщенная неделя октября ― 21―28 числа, когда одновременно выйдет около 5 новых фильмов, в том числе украинского производства.

Украинцев ждут такие новинки кино, как детский мультик «Семейка Аддамс»-2, и «Монстры на каникулах: Трансформания». Dzidzio представит свой новый фильм «Де Гроші», а любителей острых ощущений ждет историческая драма «Последняя дуэль» и хоррор «Хэллоуин убивает».

Закрывают месяц премьеры октября для тех, кто любит подумать, ― «Прошлой ночью в Сохо» и «Французский вестник. Приложение к газете “Либерти. Канзас ивнинг сан”». Подробно о сюжете фильмов и актерах ― читайте далее.

«Веном 2: Карнаж»

Дата выхода ― 14 октября

Второй фильм об антигерое Веноме выходит через три года после премьеры. Сюжет снова вращается вокруг журналиста Эдди Брока, который встречается с новым чудовищем в людском обличии. Ужасный маньяк получает симбиота и устраивает кровавую резню, которую берется завершить Эдди со своим «вторым пилотом» Веномом.

Режиссером стал актер и постановщик Энди Серкис. В фильм вернулись Мишель Уильямс, Рейд Скотт, Пегги Лу, а злодея сыграл Вуди Харрельсон. Исполнитель главной роли Том Харди также выступил соавтором сценария.

«Что-то не так с Роном»

Дата выхода ― 14 октября

История рассказывает об неуклюжем школьнике Барни, лучший друг которого ― робот Рон. В недалеком будущем дети заводят роботов, чтобы быть как все. Барни получает его от папы, но потом с ним случается поломка, которая «оживляет» Рона.

Режиссерами анимации выступили Алессандро Карлони и Жан-Филипп Вине, роли озвучили Зак Галифианакис, Джек Дилан Грейзер, Оливия Колман, Эд Хелмс, Джастис Смит, Роб Дилэйни и др.

«Последняя дуэль»

Дата выхода ― 21 октября

Ридли Скотт попытался экранизировать роман «Последняя дуэль: правдивая история испытания битвой в средневековой Франции». Сюжет сосредоточен на двух рыцарях, которые в 14 веке пришли в суд решить спор. Карруж обвиняет Ле Гива в изнасиловании жены. Суд принимает решение, что они должны драться на смерть, чтобы решить спор.

В фильме сыграли Мэтт Деймон, Адам Драйвер, Джоди Комер и Бен Аффлек. Продюсер ― Дженнифер Фокс.

«Хэллоуин убивает»

Дата выхода ― 21 октября

Это уже 12-й фильм из серии хорроров о Майкле Майерсе, который убивает в маске на Хэллоуин. События происходят почти сразу после 11 фильма ― намекается, что маньяк спасся из пожара и начинает охоту за человеком, который его обхитрил уже не раз.

Главную роль сыграет Джейми Ли Кертис, вновь вернувшаяся к роли Лори Строуд. Майкла Майерса в некоторых сценах вновь играет Ник Кастл.

«Семейка Аддамс»-2

Дата выхода ― 21 октября

В этот раз знаменитая семейка отправляется на курорт. У родителей возникли новые проблемы с детьми, и они везут их отдыхать. Там с ними случаются невероятные вещи, решаются темы отношений между поколениями, самоидентификации и взросления.

Мультфильм озвучили Оскар Айзек (Гомес Аддамс), Шарлиз Терон (Мортиша Аддамс), Хлоя Грейс Морец (Уэнздэй Аддамс), Ник Кролл (дядя Фестер) и Бетт Мидлер (бабушка Аддамс).

«Де Гроші»

Дата выхода ― 21 октября

Dzidzio выпускает фильм, в котором его герой вместе с другими искателями приключений попадает в особняк, в котором скрыт настоящий клад ― он поможет рассчитаться с долгами многим из них. Но кто-то готов даже убить за такое сокровище, так что, когда герои остаются наедине, каждый следит за своей спиной.

В фильме сыграли Ада Роговцева, Михаил Хома, Сергей Либа, Анна Буткевич, Ахтем Сеитаблаев, Владимир Остапчук, Юрий Горбунов, Владимир Заднепровский, Евгений Сморигин и др.

«Монстры на каникулах: Трансформания»

Дата выхода ― 21 октября

Четвертый фильм из полюбившейся серии. По сюжету выживший профессор Ван Хельсинг находит способ отомстить Дракуле, сыграв на самых потаенных желаниях монстров и их друзей-людей ― все меняются ролями. Теперь Дракула срочно пытается вернуться назад, чтобы защитить семью.

В озвучивании приняли участие как известные актеры, так и новенькие: Брайан Халл, Энди Сэмберг, Селена Гомес, Брэд Абрелл, Дэвид Спейд, Стив Бушеми, Киган-Майкл Кей, Молли Шеннон, Фрэн Дрешер, Мел Брукс и Кэтрин Хан.

«Мы ― Монстры»-2

Дата выхода ― 28 октября

Семейству Уишбонов снова приходится превращаться в монстров, чтобы спасти свадьбу. С помощью магии они снова получат суперсилы: мама-вампир, папа Франкенштейн и их дети — непоседливый оборотень и обаятельная мумия отправляются в новое приключение.

Фильм снимали Германия и Великобритания. Режиссер Гольгер Таппе. В ролях: Емили Уотсон, Джейсон Айзекс, Ник Фрост и др.

«Прошлой ночью в Сохо»

Дата выхода ― 28 октября

Режиссер Эдгар Райт и сценарист Кристи Уилсон-Кернс создали историю об наслаждении и ужасе, которые испытывает девушка, которая из нашего времени невероятным способом перенеслась в тело другой в 1960-х. После недолгого существования она понимает, что ее новый мир ужасно неправильный и не такой, как должен быть.

В фильме сыграли Аня Тейлор-Джой, Мэтт Смит, Томасин Маккензи, Дайана Ригг, Теренс Стэмп и др.

«Французский вестник. Приложение к газете “Либерти. Канзас ивнинг сан”»

Дата выхода ― 28 октября

Уэс Андерсон снял фильм об американской газете в несуществующем французском городке, которая годами пытается освещать самые странные и самые заурядные происшествия. Романтическая комедия особенна тем, что собрала «цвет» Голливуда, а отыгрывают они очень трогательные и эмоциональные события.

В фильме появятся Бенисио дель Торо, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон, Леа Сейду, Фрэнсис Мак-Дорманд, Тимоти Шаламе, Лина Кудри, Джеффри Райт, Матье Амальрик, Стивен Парк, Билл Мюррей и Оуэн Уилсон.

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Фильм «Джеймс Бонд: не время умирать» выходит 30 сентября, но показ в кино будет проходить в течении целого октября. Это последний фильм с Дэниелом Крейгом в роли агента 007 ― сейчас студия ищет ему замену. Но в фильме Бонд столкнется с достойным противником ― для этого ему воскресили одного из страшнейших врагов. В ролях ― Дэниел Крейг, Рами Малик, Леа Сейду, Лашана Линч, Наоми Харрис, Джеффри Райт, Кристоф Райт и др.

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