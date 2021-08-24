24 августа вся страна отмечает один из самых главных праздников — День Независимости. Украине исполняется 30 лет. За это время мы пережили многое: радость победы, гордость, горечь утраты и войну… В борьбе за суверенитет, за право быть тем, кто мы есть, мы готовы пожертвовать многим. Все ради того, чтобы наконец стать свободными! И не оглядываться по сторонам, а смело идти вперед! Специально к 30-летию независимости Украины редакция STB.UA сделала подборку лучших фильмов и сериалов, которые обязательно стоит посмотреть в день праздника.

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«Киборги»

Фильм «Киборги» был снят в 2017 году под руководством известного режиссера Ахтема Сеитаблаева. Сценарий написала не менее титулованная Наталка Ворожбит. Это история о «киборгах» — украинских военных, которые держали оборону Донецкого аэропорта с сентября 2014 года до 22 января 2015 года. Прототипами главных героев стали настоящие участники российско-украинской войны. Фильм получил многочисленные награды, в частности на кинофестивале «Золота Дзиґа».

«Атлантида»

«Атлантида» — это фильм-утопия, который рассказывает о недалеком будущем Украины и о том, как наша страна победила российского агрессора. События в фильме разворачиваются в 2025 году на Донбассе. Война окончилась, и теперь жители этого региона учатся жить по-новому. Вот только последствия для граждан оказались трагическими…

«Домой»

Фильм «Домой» — это драматичная история возвращения тела украинского воина, погибшего в АТО, на родину в аннексированный Крым. Главный герой картины — кырымлы Мустафа — столкнулся с самым страшным для любого родителя — смертью сына. Убитый горем отец отправляется в Киев к младшему сыну, чтобы попросить его вернуться домой в Крым, который тот вынужденно покинул после событий 2014 года. Вместе они должны похоронить погибшего по всем мусульманским традициям.

Фильм получил сильный отклик от зрителей и профессионалов. Впервые картину увидели на Каннском фестивале в 2019 году. В том же году фильм выбрали в качестве представителя Украины на премии «Оскар».

«Бабий Яр. Контекст»

«Бабий Яр. Контекст» — это документальный проект, который рассказывает о трагических событиях сентября 1941 года — когда тысячи людей были безжалостно расстреляны нацистами во время второй мировой войны. В основе фильма — уникальные архивные материалы, которые ранее никогда не были опубликованы. Режиссер картины Сергей Лозница признается, что некоторые материалы им приходилось восстанавливать по крупинке. Реставрация изображений длилась несколько месяцев. Фильм «Бабий Яр. Контекст» получил награду как лучший документальный фильм на Каннском кинофестивале.

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«Плохие дороги»

«Плохие дороги» ― полнометражный дебют драматурга и сценариста Наталки Ворожбит, экранизация ее хитовой одноименной пьесы, которую ставили в Лондоне и Киеве. Лента состоит из пяти отдельных новелл о жителях Донбасса, чья жизнь проходит по обе стороны от линии разграничения. Пять разбитых дорог ― пять историй о любви, ненависти, доверии, предательстве и нарушении личных границ на фоне нарушения границ государственных. Сценарий создан на основе документальных историй, собранных автором на востоке Украины во время работы над фильмом «Киборги».

«И будут люди»

«И будуть люди» ― это эпическая драма и экранизация эпохального романа Анатолия Димарова, в основе которого ― человеческие судьбы на изломе исторических событий. Сериал построен в форме саги и через призму жизни обычных людей показывает турбулентные этапы 20 века: Первая мировая война, революция, приход советской власти, Голодомор, репрессии. Каждый из героев по-своему встретил эти изменения, с точки зрения своей правды, но всех их объединяло одно ― желание жить, любить и найти свое место в новом измерении истории. 12 эпизодов. 12 основных героев. 12 замечательных судеб. История драматических изменений, страстной любви и ценности человеческой жизни. О людях, которые жили сто лет назад, но так похожи на нас сегодняшних.

«Поймать Кайдаша»

Сериал снят по мотивам повести украинского писателя Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева семья». И хотя оригинальная история была написана еще в 1878 году, описанные в книге проблемы остаются актуальными по сей день. Что будет, если взять любимых героев и перенести их в 21-й век? В современной версии сериала с легкой руки Наталки Ворожбит появилось несколько новых сюжетных поворотов, но это ничуть не испортило впечатление от истории. Кайдашиха осталась такой же сварливой и сладкоголосой, Мотря — строптивой, а Мелашка — тихой и милой… Это история, которая знакома до боли каждому украинцу.

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