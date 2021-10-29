На последний месяц осени украинские дистрибуторы готовят много сюрпризов для любителей кинематографа. Какие новые фильмы выходят в ноябре 2021 и какие премьеры не стоит пропускать ― читайте в нашем материале.

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В ноябре готовится несколько громких премьер, которые украинцы ждали долгое время. Среди них ― важная для вселенной Marvel картина «Вечные», которая многое объясняет для нового этапа киновселенной. Кроме того, состоится премьера продолжения знаменитой франшизы «Охотники за привидениями» ― про детей известных героев фильмов 80-х. Также многих могут заинтересовать криминальный триллер «Дом Гуччи» и фантастический мультфильм Disney «Энканто: Мир Магии».

«Вечные»

Дата выхода ― 4 ноября

Режиссер Хлоя Чжао сняла нетипичный для Marvel супергеройский фильм, который сравнивают с «Лигой Справедливости» Зака Снайдера. Лента расскажет о предыстории героев земли, о незримой войне с девиантами, которую вели Вечные, и о древних богах, о которых раньше только вспоминали. Примером такого был отец Питера Квилла из Стражей Галактики. Фильм продолжительностью почти три часа и обещает быть напряженным.



«Почему я живой»

Дата выхода ― 4 ноября

Романтическая история от Виллена Новака, снятая в Украине. В ролях Роланд Мишко, Анастасия Маркова, Виктор Жданов, Ирина Мельник, Ольга Радчук, Алексей Горбунов, Георгий Делиев, Максим Горай. Эпическая история любви, основанная на реальных событиях, произошедших в середине XX века. Семнадцатилетняя Фрося и ее любимый Ленчик мечтают пожениться. Но проблемой становиться то, что он еврей. На фоне войны и преследования евреев разворачивается настоящий остросюжетный роман.



«Хороший, плохой, коп»

Дата выхода ― 11 ноября

Джерард Батлер сыграл в брутальном боевике Джо Карнахана, повествующем о том, как пережить жестокую резню и настоящие боевые действия, в которые попадают матерый убийца, «зеленый» коп и случайный мошенник, не вовремя оказавшийся в обезьяннике. Достойное продолжение жанра о защите от крутых мафиози своего дома/города/участка.



«Охотники за привидениями: С того света»

Дата выхода ― 18 ноября

Возрождение славной истории и франшизы 80-х. Дети легендарных ученых, оригинальных охотников за привидениями, открывают старую лабораторию своих «предков». Волей-неволей они узнают, кто были их родственники на самом деле, открывают для себя мир привидений и сверхъестественного, а также вынуждены занять место своих предшественников, чтобы предотвратить очередное вторжение сверхсил в размеренный современный мир.



«Мой сын/ Исчезнувший»

Дата выхода ― 18 ноября

Джеймс Мак-Эвой возвращается в потрясающем триллере Кристиана Кариона. Во время очередной командировки Эдмонд узнает, что в детском лагере исчез его семилетний сын. Версий у следствия много, но зацепок нет совсем. Когда детектива, который связывает исчезновение ребенка с профессиональной деятельностью Эдмонда, отстраняют от дела, отец начинает свое расследование. Фильм постоянно держит в напряжении и заслуживает определения триллер.



«Энканто: Мир Магии»

Дата выхода ― 25 ноября

Disney выпускает очередной волшебный мультик с особенной моралью. Зрителей ждет история о необычной семье Мадригаль. Они живут в волшебном домике, спрятанном в горах Колумбии, в оживленном городке под названием Энканто. Магия Энканто благословила каждого ребенка в семье уникальным подарком: от суперсилы до дара исцеления. Но есть особенная девочка Мирабель, у которой нет дара. История покажет, что только она одна смогла спасти весь городок от опасности, даже будучи особенной и неполноценной в сравнении с соседями и родственниками.



«Дом Gucci»

Дата выхода ― 25 ноября

Ридли Скотт с женой сняли экранизацию книги Сары Гей Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». Книга повествует об убийстве Маурицио Гуччи, которое произошло в 1995 году. Сюжет должен быть переполнен интригами, изящными мероприятиями и множеством известных актеров. В фильме снялись Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Аль Пачино, Джереми Айронс, Сальма Хайек, Джек Хьюстон и Рив Карни.



«Оленьи рога»

Дата выхода ― 25 ноября

Скотт Купер и Гильермо дель Торо сняли фантастический фильм ужасов по мотивам рассказа Ника Антоски «Тихий мальчик». Любителям острых ощущений понравится игра на нервах и подход к подаче материала дель Торо. Премьера была перенесена на 2021 год из-за коронавируса, но в 2020 году «Оленьи рога» попал сразу в несколько рейтингов самых ожидаемых фильмов. По сюжету подросток-школьник держит у себя опасное сверхъестественное существо, и оно выходит из-под контроля. Отлавливать его по лесу в глухом городке приходится учительнице мальчика и ее брату-шерифу.



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