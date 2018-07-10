Какой детектив посмотреть, чтобы окунуться в атмосферу загадки и мистики? Мы подготовили для вас подборку лучших детективов. В этих фильмах главное — тайна. А уж тайна, поданная со вкусом, — настоящий десерт для ума.

Имя Розы

Der Name der Rose, 1986

Единственная экранизация гениального романа Умберто Эко о расследовании убийств в монастыре. Фильм снят Жан-Жаком Анно, который мастерски передал дух позднего Средневековья, раздираемого инквизицией и охотой на ведьм.

Лучшее предложение

La migliore offerta, 2012

Пожилой коллекционер картин получает заказ на оценку старинных вещей от таинственной клиентки по имени Клэр, которая больна агорафобией и за последние 12 лет ни разу не выходила из своего особняка. В ее доме герой, роль которого блистательно исполнил Джеффри Раш, сталкивается со множеством загадок. Помимо замечательной актерской работы фильм отличается исключительным операторским мастерством и шикарным музыкальным сопровождением. И ошеломляющим финалом, которого никто не может ожидать.

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Ищите женщину

1982

Совершенно классическим образом построенный детектив: есть труп, который, правда, ушел, есть сыщик, который разбирает подробности происшествия, и есть толпа подозреваемых. Есть даже самоназначенный доктор Ватсон. И можно поиграть с автором в «угадайку»: кто первым найдет убийцу — ты или сыщик?

Тайна в его глазах

El secreto de sus ojos, 2009

Один из достойнейших представителей аргентинского кинематографа не потребует знания реалий местной жизни. Тем не менее, дух Аргентины будет хорошим бонусом к интересному детективному сюжету, приправленному драматическими интонациями.

Окно во двор

Rear Window, 1954

Фоторепортер сломал ногу и вынужден сидеть в своей маленькой квартире с загипсованной ногой. От нечего делать он сутками наблюдает в окно за соседями. В какой-то момент он понимает, что, возможно, стал свидетелем убийства. Интересно, что в фильме Хичкока мы, зрители, видим не больше главного героя — только то, что можно разглядеть в окно.

Исчезнувшая

Gone Girl, 2014

Это детективная история, в которой очень важны личности героев и их отношения. Супруги собираются праздновать пятилетний юбилей, но внезапно жена исчезает. В квартире следы борьбы и кое-какие зацепки, чтобы закрутилось расследование. Фильм заставляет задуматься о таких вещах, как: знаем ли мы тех, рядом с кем живем? что творится в голове близкого?

Тонкая голубая линия

The Thin Blue Line, 1988

Документальный фильм Эррола Морриса, повествующий о жизни Рэндолла Адамса, приговоренного к пожизненному заключению за убийство, которого он не совершал.

Леди-детектив мисс Фрайни Фишер

Miss Fisher’s Murder Mysteries, 2012 — …

Легкий и приятный сериал о первой леди-детективе Мельбурна 20-х годов прошлого века мисс Фрайни Фишер, любительнице приключений и красивых мужчин, которая с легкостью управляет не только автомобилем, но и самолетом, всегда носит при себе пистолет с перламутровой ручкой и острый нож, прекрасно танцует танго и играючи расследует преступления.

Шерлок

Sherlock, 2010 — …

Тот самый уникальный случай, когда гармонично сложены воедино главные компоненты: захватывающий сюжет, который вроде бы и известен по классическим произведениям Конан Дойла, но смотрится каждый раз по-новому, и так же, словно впервые, видишь развязку сюжета. Стильный визуальный ряд, где практически каждый кадр просится в рамку. Великолепная музыка, так что хочется вскочить со стула и бежать куда-нибудь — творить великие дела. И актеры, каждый раз играющие, как в последний.

Сломанные цветы

Broken Flowers, 2005

Обычно комик, Билл Мюррей здесь сыграл драматическую роль. Донжуан в летах из письма узнает, что у него есть сын. Сосед уговаривает затеять расследование и выяснить, от кого из бывших он получил наследника. Герою приходится вспомнить бурное прошлое и встретиться с ним лицом к лицу.

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