Який детектив подивитися, аби зануритися в атмосферу загадки та містики? Ми підготували для вас добірку кращих детективів. У цих фільмах головне – таємниця. А вже таємниця, подана зі смаком, – справжній десерт для розуму.

Ім’я Рози

Der Name der Rose, 1986

Єдина екранізація геніального роману Умберто Еко про розслідування вбивств у монастирі. Фільм знятий Жан-Жаком Анно, який майстерно передав дух пізнього Середньовіччя, що роздирається інквізицією і полюванням на відьом.

Найкраща пропозиція

La migliore offerta, 2012

Літній колекціонер картин отримує замовлення на оцінку старовинних речей від таємничої клієнтки на ім’я Клер, яка хвора агорафобією і за останні 12 років жодного разу не виходила зі свого особняка. В її будинку герой, роль якого блискуче виконав Джеффрі Раш, стикається з безліччю загадок. Крім чудової акторської роботи фільм відрізняється винятковою операторською майстерністю і шикарним музичним супроводом. І приголомшуючим фіналом, якого ніхто не може очікувати.

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Шукайте жінку

1982

Абсолютно класичним чином побудований детектив: є труп, який, правда, пішов, є сищик, який розбирає подробиці події, і є натовп підозрюваних. Є навіть самопризначений доктор Ватсон. І можна пограти з автором в «вгадайку»: хто першим знайде вбивцю – ти або сищик?



Таємниця в його очах

El secreto de sus ojos, 2009

Один з найбільш гідних представників аргентинського кінематографа не вимагає знання реалій місцевого життя. Проте дух Аргентини буде хорошим бонусом до цікавого детективного сюжету, приправленому драматичними інтонаціями.

Вікно у двір

Rear Window, 1954

Фоторепортер зламав ногу і змушений сидіти в своїй маленькій квартирі із загіпсованою ногою. Від нічого робити він цілодобово спостерігає у вікно за сусідами. У якийсь момент він розуміє, що, можливо, став свідком вбивства. Цікаво, що у фільмі Хічкока ми, глядачі, бачимо не більше головного героя – тільки те, що можна розгледіти у вікно.

Зникла

Gone Girl, 2014

Це детективна історія, в якій дуже важливі особистості героїв і їхні стосунки. Подружжя збирається святкувати п’ятирічний ювілей, але раптово дружина зникає. У квартирі сліди боротьби та деякі зачіпки, щоб закрутилося розслідування. Фільм змушує задуматися про такі речі, як: чи знаємо ми тих, поруч з ким живемо? що діється в голові близької людини?

Тонка блакитна лінія

The Thin Blue Line, 1988



Документальний фільм Ерола Морріса, що оповідає про життя Рендолла Адамса, засудженого до довічного ув’язнення за вбивство, якого він не скоював.

Леді-детектив міс Фрайн Фішер

Miss Fisher’s Murder Mysteries, 2012

Легкий та приємний серіал про першу леді-детективі Мельбурна 20-х років минулого століття міс Фрайн Фішер, любительку пригод і красивих чоловіків, яка з легкістю керує не тільки автомобілем, але і літаком, завжди носить при собі пістолет з перламутровою ручкою і гострий ніж, прекрасно танцює танго і граючи розслідує злочини.

Шерлок

Sherlock, 2010 — …

Той самий унікальний випадок, коли гармонійно складені докупи головні компоненти: захоплюючий сюжет, який начебто і відомий за класичними творами Конан Дойла, але виглядає кожен раз по-новому, і так само, наче вперше, бачиш розв’язку сюжету. Стильний візуальний ряд, де практично кожен кадр проситься в рамку. Чудова музика, хочеться вискочити зі стільця і бігти кудись – творити великі справи. І актори, кожен раз грають, як в останній.

Зламані квіти

Broken Flowers, 2005

Зазвичай комік, Білл Мюррей тут зіграв драматичну роль. Донжуан в літах з листа дізнається, що у нього є син. Сусід вмовляє затіяти розслідування і з’ясувати, від кого з колишніх він отримав спадкоємця. Герою доводиться згадати бурхливе минуле і зустрітися з ним віч-на-віч.

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