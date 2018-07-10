Який детектив подивитися, аби зануритися в атмосферу загадки та містики? Ми підготували для вас добірку кращих детективів. У цих фільмах головне – таємниця. А вже таємниця, подана зі смаком, – справжній десерт для розуму.
Ім’я Рози
Der Name der Rose, 1986
Єдина екранізація геніального роману Умберто Еко про розслідування вбивств у монастирі. Фільм знятий Жан-Жаком Анно, який майстерно передав дух пізнього Середньовіччя, що роздирається інквізицією і полюванням на відьом.
Найкраща пропозиція
La migliore offerta, 2012
Літній колекціонер картин отримує замовлення на оцінку старовинних речей від таємничої клієнтки на ім’я Клер, яка хвора агорафобією і за останні 12 років жодного разу не виходила зі свого особняка. В її будинку герой, роль якого блискуче виконав Джеффрі Раш, стикається з безліччю загадок. Крім чудової акторської роботи фільм відрізняється винятковою операторською майстерністю і шикарним музичним супроводом. І приголомшуючим фіналом, якого ніхто не може очікувати.
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Шукайте жінку
1982
Абсолютно класичним чином побудований детектив: є труп, який, правда, пішов, є сищик, який розбирає подробиці події, і є натовп підозрюваних. Є навіть самопризначений доктор Ватсон. І можна пограти з автором в «вгадайку»: хто першим знайде вбивцю – ти або сищик?
Таємниця в його очах
El secreto de sus ojos, 2009
Один з найбільш гідних представників аргентинського кінематографа не вимагає знання реалій місцевого життя. Проте дух Аргентини буде хорошим бонусом до цікавого детективного сюжету, приправленому драматичними інтонаціями.
Вікно у двір
Rear Window, 1954
Фоторепортер зламав ногу і змушений сидіти в своїй маленькій квартирі із загіпсованою ногою. Від нічого робити він цілодобово спостерігає у вікно за сусідами. У якийсь момент він розуміє, що, можливо, став свідком вбивства. Цікаво, що у фільмі Хічкока ми, глядачі, бачимо не більше головного героя – тільки те, що можна розгледіти у вікно.
Зникла
Gone Girl, 2014
Це детективна історія, в якій дуже важливі особистості героїв і їхні стосунки. Подружжя збирається святкувати п’ятирічний ювілей, але раптово дружина зникає. У квартирі сліди боротьби та деякі зачіпки, щоб закрутилося розслідування. Фільм змушує задуматися про такі речі, як: чи знаємо ми тих, поруч з ким живемо? що діється в голові близької людини?
Тонка блакитна лінія
Документальний фільм Ерола Морріса, що оповідає про життя Рендолла Адамса, засудженого до довічного ув’язнення за вбивство, якого він не скоював.
Леді-детектив міс Фрайн Фішер
Miss Fisher’s Murder Mysteries, 2012
Легкий та приємний серіал про першу леді-детективі Мельбурна 20-х років минулого століття міс Фрайн Фішер, любительку пригод і красивих чоловіків, яка з легкістю керує не тільки автомобілем, але і літаком, завжди носить при собі пістолет з перламутровою ручкою і гострий ніж, прекрасно танцює танго і граючи розслідує злочини.
Шерлок
Sherlock, 2010 — …
Той самий унікальний випадок, коли гармонійно складені докупи головні компоненти: захоплюючий сюжет, який начебто і відомий за класичними творами Конан Дойла, але виглядає кожен раз по-новому, і так само, наче вперше, бачиш розв’язку сюжету. Стильний візуальний ряд, де практично кожен кадр проситься в рамку. Чудова музика, хочеться вискочити зі стільця і бігти кудись – творити великі справи. І актори, кожен раз грають, як в останній.
Зламані квіти
Broken Flowers, 2005
Зазвичай комік, Білл Мюррей тут зіграв драматичну роль. Донжуан в літах з листа дізнається, що у нього є син. Сусід вмовляє затіяти розслідування і з’ясувати, від кого з колишніх він отримав спадкоємця. Герою доводиться згадати бурхливе минуле і зустрітися з ним віч-на-віч.