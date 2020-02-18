Що подивитися у лютому 2020 року в кіно? Другий місяць року приготував для всіх кіноманів чимало крутих та навіть легендарних картин. Влаштовуйтеся зручніше, запасайтеся улюбленими снеками і знайомтеся з кінопрем’єрами на лютий 2020! Про найкращі новинки кіно лютого читайте і дивіться їх трейлери в нашій добірці.

Троль: Історія з хвостом

Дата виходу: 6 лютого 2020 р.

Жанр: мультфільм, анімація

Країна: Норвегія, Канада

Режисери: Кевін Манро, Крістіан Кемп

Сценаристи: Сьюзанн Болч, Джонні Карлсен, Пітер Додд

Тривалість: 90 хв.

Опис: Фантастична країна тролів розташована далеко в гущавині лісу, подалі від сторонніх очей. Тут панує добрий і справедливий король Гром. Його непосидючий син Трим давно вже мріє в усьому бути рівним з дорослими. У королівстві регулярно проводять турнір, де в спритності змагаються найсильніші і найсміливіші. Сталася біда – проходячи дистанцію, король Гром потрапив у пастку. Йому відірвало хвіст, без якого король тролів перетворився на камінь. У Тріма є всього три дні на те, щоб врятувати батька.

Хижі пташки

Дата виходу: 6 лютого 2020 р.

Жанр: бойовик, пригоди, кримінал

Країна: США

Режисер: Кеті Янь

Актори: Марго Роббі, Джерні Смоллетт-Белл, Мері Елізабет Вінстед, Юен Макгрегор, Дерек Вілсон, Стівен Вільям

Опис: Супергеройський фільм, в основі якого класичні комікси про божевільну і прекрасну злочинницю Харлі Квін, вже зовсім скоро з’явиться на екранах кінотеатрів. Цього разу ми дізнаємося подальшу долю колишнього психотерапевта Харлін Квінзель. Після розставання зі своїм коханим Джокером Харлі разом з умілими подружками буде чинити опір кримінальному босу Чорній Масці, якого звуть Роман Сайоніс. Подробиці сюжету тримаються творцями в таємниці до сьогодні. Тому це ще одна причина подивитися на розкішну гру Марго Роббі, яка так полюбилася глядачам в образі божевільної Харлі Квін.

Їжак Сонік

Дата виходу: 13 лютого 2020 р.

Жанр: мультфільм, фантастика, бойовик, пригоди, сімейний

Країна: Японія, США, Канада

Режисер: Джефф Фаулер

Сценаристи: Джош Міллер, Патрік Кейсі, Орен Узіл

Актори: Джим Керрі, Джеймс Марсден, Ніл МакДонаф, Тіка Самптер, Бен Шварц, Адам Палли

Тривалість: 100 хв.

Опис: Хто пам’ятає яскравого персонажа, синього їжака, створеного компанією Sega? Так, цей день незабаром настане і ми побачимо екранізацію легендарного Соніка! У центрі сюжету виявиться співробітник поліції Том. Незважаючи на прагнення зробити успішну кар’єру, йому постійно щось заважає. Але одного разу він зустрічає дивну істоту, прибульця на ім’я Сонік, який може рухатися з недосяжною ні для якої земної техніки швидкістю. Щоб зловити його, влада наймає злого і безжального доктора Айво Роботника, відомого також під іменем Еггман. Божевільний вчений мріє підкорити собі всю планету. Його, до речі, зіграв неповторний Джим Керрі. І нам здається, чи він був народжений для цієї ролі? Зовнішня схожість просто разюча! Так це чи ні – дізнаємося у переддень Дня всіх закоханих.

Острів фантазій

Дата виходу: 13 лютого 2020 р.

Жанр: жахи, трилер

Країна: США

Режисер: Джефф Уадлоу

Сценаристи: Джилліан Джейкобс, Крістофер Роач, Джефф Уодлоу

Актори: Меггі К’ю, Майкл Пенья, Люсі Хейл, Портія Даблдей, Майкл Рукер, Кім Коутс, Остін Стоуелл

Тривалість: 120 хв.

Опис: Таємничий містер Рорк пропонує своїм клієнтам ідеальну відпустку десь на тропічному острові, де здійснюються всі мрії. Про таке мріє чи не кожен! Гості його готелю можуть не тільки відпочити, а й замовити виконання будь-якої своєї найпотаємнішої мрії. Але в якийсь момент гості розуміють, що не все буде відбуватися строго за їхнім власним сценарієм. Щоб залишити цей острів живими, їм доведеться добряче постаратися…

Пухнасті бешкетники

Дата виходу: 20 лютого 2020 р.

Жанр: анімація, сімейний

Країна: Німеччина

Режисери: Реджина Уелкер, Ніна Велс

Сценаристи: Мартін Бенці, Андреа Депперт

Тривалість: 85 хв.

Опис: Невгамовна їжачиха Латте ніколи не сидить на місці. Вона постійно досліджує кожен куточок рідного лісу. Але в її рідному домі трапилась біда. Зник магічний водяний камінь, і тепер цим краях загрожує посуха. Латте разом з білкою Тюмою хоче вирушити на пошуки викраденого каменю. Ці двоє ніколи не могли знайти спільну мову, проте їм доведеться докласти зусиль і об’єднатися, щоб камінь був знайдений.

Джерело фото та відео – https://planetakino.ua

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