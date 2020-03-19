У минулому році шедеври кінематографу змушували нас ридати, сміятися і звичайно ж з нетерпінням чекати прем’єри нового фільму. Що ж нам запропонує цей рік? Які фільми у 2020-му варто обов’язково подивитися? Дати відповіді на ці питання нам допоміг ведучий проєкту «Один за всіх»-14 Михайло Присяжнюк. І вже за традицією, пропонуємо влаштовуватися зручніше, запастися улюбленими снеками та зацінити список найбільш очікуваних фільмів 2020 року, про які багато говорять.

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Тролі 2: Світове турне

Дата виходу: 19 марта 2020

Жанр: мультфільм, мюзикл, фентезі, комедія, пригоди, сімейний

Країна: США

Режисер: Уолт Дорн, Девід П. Сміт

Сценаристи: Джонатан Айбел, Гленн Бергер

Актори: Анна Кендрік, Сем Рокуелл, Джеймі Дорнан, Джастін Тімберлейк, Кунал Нейер, Каран Соні

Опис: Минуло чотири роки з тих пір, коли Розочка разом зі своїми друзями врятували рідний край від огидних Бергені. Але раптом Розочка і Бренч з’ясовують, що вони не єдині тролі в цьому світі! Більш того, музика, яка їм подобається, припадає до смаку далеко не всім тролям. Серед усього розмаїття знайшовся завзятий рокер, який хоче зібрати струни з усіх світів тролів, щоб отримати небачену силу.

Мулан

Дата виходу: 26 березня 2020

Жанр: пригоди, драма, сімейний

Країна: США

Режисер: Нікі Каро

Сценаристи: Рік Джаффа, Аманда Сільвер, Елізабет Мартін

Актори: Лю Іфей, Донні Йен, Джет Лі, Гун Лі, Джейсон Скотт Лі, Розалінд Чао, Уткарш Амбудкар

Опис: Ця пригодницька драма добре відома любителям мультфільмів Disney. Але ця картина є адаптацією однойменного мультфільму 1998 року. Також вона ґрунтується на китайській легенді про Хуа Мулань. Коли рідному краю загрожує ворог неможливо залишатися осторонь. Імператор Китаю видав указ, за ​​яким кожна сім’я повинна направити в армію воїна. Мулан завжди була рішучою і сміливою, тому вирішила воювати нарівні з чоловіками, зайнявши місце свого хворого батька. Для цього дівчині довелося зображати з себе хлопця.

Нові мутанти

Дата виходу: 2 квітня 2020

Жанр: екшн, хоррор, Marvel

Країна: США

Режисер: Джош Бун

Сценаристи: Джош Бун, Кнейт Гуолтні, Кріс Клермонт

Актори: Аня Тейлор-Джой, Мейсі Вільямс, Алісі Брага, Антоніо Бандерас, Чарлі Хітон, Генрі Зага

Тривалість: 120 хв.

Опис: Фантастичний фільм жахів – це новий погляд на старих добрих «Людей Ікс». У клініці закритого типу насильно утримують дітей з усього світу, які володіють унікальною силою. Ілляна може переміщуватися, Рене здатна перетворюватися на вовка, Сем вміє літати, Роберто управляє сонячною енергією, а Даніелі під силу створювати ілюзії. Але їх здібності вважаються вкрай небезпечними, особливо через невміння досконало володіти ними. Але саме їх особливі можливості допоможуть дітям в боротьбі за свободу від знущань і дослідів над власними тілами.

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007: Немає часу вмирати

Дата виходу: 9 квітня 2020

Жанр: бойовик, пригоди, триллер

Країна: США, Великобританія

Режисер: Кері Фукунага

Сценаристи: Ніл Первіс, Роберт Вейд, Скотт Бернс, Кері Фукунага

Актори: Деніел Крейг, Леа Сейду, Рамі Малек, Рейф Файнс, Бен Уішоу, Наомі Харріс, Рорі Кіннер

Опис: Пригодницький бойовик є 25-им за рахунком фільмом про спецагента МІ-6. Роль Бонда вп’яте виконав Деніел Крейг, незважаючи на плітки про те, що фільм «007 Спектр» стане для нього останнім з бондіани. І так, сюжет розгортається наступним чином. Сер Джеймс Бонд вирішив відпочити від шаленого ритму життя агента 007, насолоджуючись спокоєм на Ямайці. Але там його знаходить Фелікс Лайтер з ЦРУ і розповідає подробиці зникнення одного вченого. Незважаючи на небажання братися за нові справи, Бонд погоджується допомогти старому знайомому.

Чорна вдова

Дата виходу: 30 квітня 2020

Жанр: бойовик, пригоди, наукова фантастика, Marvel

Країна: США

Режисер: Кейт Шортланд

Сценаристи: Стен Лі, Нед Бенсон, Жаклін Шеффер

Актори: Скарлетт Йоханссон, Девід Харбор, Флоренс П’ю, Рейчел Вайс, О. Т. Фагбенлі, Рей Уїнстон

Опис: Усі фанати Marvel радіють! А все тому, що нарешті ми зможемо побачити сольник про Чорну вдову, самопожертва якої в останньому фільмі третьої арки кіновсесвіту «Месники: Фінал» розбила не одне серце. За сюжетом фільму «Чорна вдова» Наташа Романов пригнічена важкими спогадами з минулого, які її охопили. Щоб зруйнувати систему появи таких же вбивць як вона, Чорна вдова відправляється в «Червону кімнату» – місце колишніх тренувань.

Форсаж 9

Дата виходу: 21 травня 2020

Жанр: бойовик, пригоди, кримінал

Країна: США

Режисер: Джастін Лін

Сценаристи: Деніел Кейсі, Кріс Морган, Гері Скотт Томпсон

Актори: Він Дізель, Джордана Брюстер, Лукас Блек, Тайріз Гібсон

Опис: Кримінальний трилер «Форсаж 9» є черговим продовженням медіафраншиза, в яку входять 9 повнометражних і два короткометражних фільми. Перший «Форсаж» вийшов на екрани в 2001 році. Відомо, що до своїх ролей повернеться більшість акторів, в тому числі незмінні Вин Дизель і Мішель Родрігес, а також Шарліз Терон, яка з’явилася в попередньому фільмі. Зйомки почалися влітку 2019 Великобританії, і будуть також проходити в Таїланді і Грузії. Чекаємо подальших подробиць і обов’язково ними з вами поділимося. У центрі сюжету – Домінік Торетто. Він заліг на дно і живе спокійним життям зі своєю сім’єю. Але від примар минулого не сховатися і у долі зовсім інші плани на нього.

Артеміс Фаул

Дата виходу: 28 травня 2020

Жанр:сімейний, пригоди, екшн, фантастика

Країна: США

Режисер: Кеннет Брана

Сценаристи: Майкл Голденберг, Адам Кляйн, Конор Макферсон

Актори: Джош Гад

Опис:«Артеміс Фаул» – це фантастичний пригодницький фільм, який є екранізацією однойменної книги ірландського письменника Оуена Колфера. Сюжет розповість нам історію 12-річного хлопчика. Юний Артеміс – нащадок легендарної сім’ї злочинців, який вже досяг такого рівня злодійської майстерності, що з легкістю може обманювати дорослих. Хлопчик краде у гномів, про існування яких дізнався зовсім випадково, золото. Тепер його шукають як в підземному світі, так і на поверхні.

Мисливці на привидів: З того світу

Дата виходу: 9 липня 2020

Жанр: бойовик, комедія, кримінал

Країна: США

Режисер: Джейсон Райтман

Сценаристи: Гіл Кінан, Джейсон Рейтман, Ден Ейкройд

Актори: Маккенна Грейc, Білл Мюррей, Керрі Кун, Сіґурні Вівер, Фін Вулфард, Енні Поттс, Ден Екройд

Опис: Фантастичний комедійний фільм жахів «Мисливці на привидів: З того світу» має стати продовженням перших двох фільмів франшизи, що вийшли у 1984 та 1989 роках. До своїх ролей, виконаних у далеких 80-х, повернеться частина акторів, зокрема Сіґурні Вівер та Білл Мюррей. За сюжетом мати-одиначка разом зі своїми сином та донькою повертається додому в невеличке місто. Поступово вони дізнаються усе більше про секрети цього міста та про те, ким вони є насправді.

Веном 2

Дата виходу: 2 жовтня 2020

Жанр: жахи, фантастика, бойовик, комедія

Країна: США

Режисер: Енді Серкіс

Сценаристи: Келлі Марсел

У головних ролях: Том Харді

Опис: Цей фантастичний бойовик став справжнім відкриттям 2018 року, а новина про зйомки другої частини безсумнівно порадувала кожного, кому цей фільм припав до душі. У новій частині Едді Брок змушений протистояти Клетус Кессіді. Серійний вбивця і маніяк став ще небезпечніше, тому що об’єднався з ще одним інопланетним симбиот. Тепер він є монстром, єдина мета якого вбивати і калічити людей.

Вічні

Дата виходу: 5 листопада 2020

Жанр: бойовик, драма, фантастика, Marvel

Країна: США

Режисер: Хлоя Чжао

Сценаристи: Метью Казуо Фірпо, Райан Фірпо, Джек Кірбі

Актори: Анджеліна Джолі, Річард Медден, Кумейл Нанджіані, Кіт Герінґтон, Сальма Хайек, Брайан Тайрі Генрі, Ма Дон Сік, Лорен Рідлофф, Лія Макхью

Тривалість: 120 хв.

Опис: Фантастичний бойовик – це новий фільм, створений на основі коміксів Marvel. Стрічка повинна стати 25-ою за рахунком у кіновсесвіті Marvel. Фільм увійде до четвертої фази франшизи. Більше 7000 років існує інопланетна раса, створена небожителями. Вони безсмертні і саме їм належить захистити людство від своїх агресивних побратимів, які також володіють надприродною силою.

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Джерело – https://planetakino.ua

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