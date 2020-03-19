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Фільми 2020: що варто подивитися у новому році, рекомендує Михайло Присяжнюк
У минулому році шедеври кінематографу змушували нас ридати, сміятися і звичайно ж з нетерпінням чекати прем’єри нового фільму. Що ж нам запропонує цей рік? Які фільми у 2020-му варто обов’язково подивитися? Дати відповіді на ці питання нам допоміг ведучий проєкту «Один за всіх»-14 Михайло Присяжнюк. І вже за традицією, пропонуємо влаштовуватися зручніше, запастися улюбленими снеками та зацінити список найбільш очікуваних фільмів 2020 року, про які багато говорять.
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Тролі 2: Світове турне
Дата виходу: 19 марта 2020
Жанр: мультфільм, мюзикл, фентезі, комедія, пригоди, сімейний
Країна: США
Режисер: Уолт Дорн, Девід П. Сміт
Сценаристи: Джонатан Айбел, Гленн Бергер
Актори: Анна Кендрік, Сем Рокуелл, Джеймі Дорнан, Джастін Тімберлейк, Кунал Нейер, Каран Соні
Опис: Минуло чотири роки з тих пір, коли Розочка разом зі своїми друзями врятували рідний край від огидних Бергені. Але раптом Розочка і Бренч з’ясовують, що вони не єдині тролі в цьому світі! Більш того, музика, яка їм подобається, припадає до смаку далеко не всім тролям. Серед усього розмаїття знайшовся завзятий рокер, який хоче зібрати струни з усіх світів тролів, щоб отримати небачену силу.
Мулан
Дата виходу: 26 березня 2020
Жанр: пригоди, драма, сімейний
Країна: США
Режисер: Нікі Каро
Сценаристи: Рік Джаффа, Аманда Сільвер, Елізабет Мартін
Актори: Лю Іфей, Донні Йен, Джет Лі, Гун Лі, Джейсон Скотт Лі, Розалінд Чао, Уткарш Амбудкар
Опис: Ця пригодницька драма добре відома любителям мультфільмів Disney. Але ця картина є адаптацією однойменного мультфільму 1998 року. Також вона ґрунтується на китайській легенді про Хуа Мулань. Коли рідному краю загрожує ворог неможливо залишатися осторонь. Імператор Китаю видав указ, за яким кожна сім’я повинна направити в армію воїна. Мулан завжди була рішучою і сміливою, тому вирішила воювати нарівні з чоловіками, зайнявши місце свого хворого батька. Для цього дівчині довелося зображати з себе хлопця.
Нові мутанти
Дата виходу: 2 квітня 2020
Жанр: екшн, хоррор, Marvel
Країна: США
Режисер: Джош Бун
Сценаристи: Джош Бун, Кнейт Гуолтні, Кріс Клермонт
Актори: Аня Тейлор-Джой, Мейсі Вільямс, Алісі Брага, Антоніо Бандерас, Чарлі Хітон, Генрі Зага
Тривалість: 120 хв.
Опис: Фантастичний фільм жахів – це новий погляд на старих добрих «Людей Ікс». У клініці закритого типу насильно утримують дітей з усього світу, які володіють унікальною силою. Ілляна може переміщуватися, Рене здатна перетворюватися на вовка, Сем вміє літати, Роберто управляє сонячною енергією, а Даніелі під силу створювати ілюзії. Але їх здібності вважаються вкрай небезпечними, особливо через невміння досконало володіти ними. Але саме їх особливі можливості допоможуть дітям в боротьбі за свободу від знущань і дослідів над власними тілами.
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007: Немає часу вмирати
Дата виходу: 9 квітня 2020
Жанр: бойовик, пригоди, триллер
Країна: США, Великобританія
Режисер: Кері Фукунага
Сценаристи: Ніл Первіс, Роберт Вейд, Скотт Бернс, Кері Фукунага
Актори: Деніел Крейг, Леа Сейду, Рамі Малек, Рейф Файнс, Бен Уішоу, Наомі Харріс, Рорі Кіннер
Опис: Пригодницький бойовик є 25-им за рахунком фільмом про спецагента МІ-6. Роль Бонда вп’яте виконав Деніел Крейг, незважаючи на плітки про те, що фільм «007 Спектр» стане для нього останнім з бондіани. І так, сюжет розгортається наступним чином. Сер Джеймс Бонд вирішив відпочити від шаленого ритму життя агента 007, насолоджуючись спокоєм на Ямайці. Але там його знаходить Фелікс Лайтер з ЦРУ і розповідає подробиці зникнення одного вченого. Незважаючи на небажання братися за нові справи, Бонд погоджується допомогти старому знайомому.
Чорна вдова
Дата виходу: 30 квітня 2020
Жанр: бойовик, пригоди, наукова фантастика, Marvel
Країна: США
Режисер: Кейт Шортланд
Сценаристи: Стен Лі, Нед Бенсон, Жаклін Шеффер
Актори: Скарлетт Йоханссон, Девід Харбор, Флоренс П’ю, Рейчел Вайс, О. Т. Фагбенлі, Рей Уїнстон
Опис: Усі фанати Marvel радіють! А все тому, що нарешті ми зможемо побачити сольник про Чорну вдову, самопожертва якої в останньому фільмі третьої арки кіновсесвіту «Месники: Фінал» розбила не одне серце. За сюжетом фільму «Чорна вдова» Наташа Романов пригнічена важкими спогадами з минулого, які її охопили. Щоб зруйнувати систему появи таких же вбивць як вона, Чорна вдова відправляється в «Червону кімнату» – місце колишніх тренувань.
Форсаж 9
Дата виходу: 21 травня 2020
Жанр: бойовик, пригоди, кримінал
Країна: США
Режисер: Джастін Лін
Сценаристи: Деніел Кейсі, Кріс Морган, Гері Скотт Томпсон
Актори: Він Дізель, Джордана Брюстер, Лукас Блек, Тайріз Гібсон
Опис: Кримінальний трилер «Форсаж 9» є черговим продовженням медіафраншиза, в яку входять 9 повнометражних і два короткометражних фільми. Перший «Форсаж» вийшов на екрани в 2001 році. Відомо, що до своїх ролей повернеться більшість акторів, в тому числі незмінні Вин Дизель і Мішель Родрігес, а також Шарліз Терон, яка з’явилася в попередньому фільмі. Зйомки почалися влітку 2019 Великобританії, і будуть також проходити в Таїланді і Грузії. Чекаємо подальших подробиць і обов’язково ними з вами поділимося. У центрі сюжету – Домінік Торетто. Він заліг на дно і живе спокійним життям зі своєю сім’єю. Але від примар минулого не сховатися і у долі зовсім інші плани на нього.
Артеміс Фаул
Дата виходу: 28 травня 2020
Жанр:сімейний, пригоди, екшн, фантастика
Країна: США
Режисер: Кеннет Брана
Сценаристи: Майкл Голденберг, Адам Кляйн, Конор Макферсон
Актори: Джош Гад
Опис:«Артеміс Фаул» – це фантастичний пригодницький фільм, який є екранізацією однойменної книги ірландського письменника Оуена Колфера. Сюжет розповість нам історію 12-річного хлопчика. Юний Артеміс – нащадок легендарної сім’ї злочинців, який вже досяг такого рівня злодійської майстерності, що з легкістю може обманювати дорослих. Хлопчик краде у гномів, про існування яких дізнався зовсім випадково, золото. Тепер його шукають як в підземному світі, так і на поверхні.
Мисливці на привидів: З того світу
Дата виходу: 9 липня 2020
Жанр: бойовик, комедія, кримінал
Країна: США
Режисер: Джейсон Райтман
Сценаристи: Гіл Кінан, Джейсон Рейтман, Ден Ейкройд
Актори: Маккенна Грейc, Білл Мюррей, Керрі Кун, Сіґурні Вівер, Фін Вулфард, Енні Поттс, Ден Екройд
Опис: Фантастичний комедійний фільм жахів «Мисливці на привидів: З того світу» має стати продовженням перших двох фільмів франшизи, що вийшли у 1984 та 1989 роках. До своїх ролей, виконаних у далеких 80-х, повернеться частина акторів, зокрема Сіґурні Вівер та Білл Мюррей. За сюжетом мати-одиначка разом зі своїми сином та донькою повертається додому в невеличке місто. Поступово вони дізнаються усе більше про секрети цього міста та про те, ким вони є насправді.
Веном 2
Дата виходу: 2 жовтня 2020
Жанр: жахи, фантастика, бойовик, комедія
Країна: США
Режисер: Енді Серкіс
Сценаристи: Келлі Марсел
У головних ролях: Том Харді
Опис: Цей фантастичний бойовик став справжнім відкриттям 2018 року, а новина про зйомки другої частини безсумнівно порадувала кожного, кому цей фільм припав до душі. У новій частині Едді Брок змушений протистояти Клетус Кессіді. Серійний вбивця і маніяк став ще небезпечніше, тому що об’єднався з ще одним інопланетним симбиот. Тепер він є монстром, єдина мета якого вбивати і калічити людей.
Вічні
Дата виходу: 5 листопада 2020
Жанр: бойовик, драма, фантастика, Marvel
Країна: США
Режисер: Хлоя Чжао
Сценаристи: Метью Казуо Фірпо, Райан Фірпо, Джек Кірбі
Актори: Анджеліна Джолі, Річард Медден, Кумейл Нанджіані, Кіт Герінґтон, Сальма Хайек, Брайан Тайрі Генрі, Ма Дон Сік, Лорен Рідлофф, Лія Макхью
Тривалість: 120 хв.
Опис: Фантастичний бойовик – це новий фільм, створений на основі коміксів Marvel. Стрічка повинна стати 25-ою за рахунком у кіновсесвіті Marvel. Фільм увійде до четвертої фази франшизи. Більше 7000 років існує інопланетна раса, створена небожителями. Вони безсмертні і саме їм належить захистити людство від своїх агресивних побратимів, які також володіють надприродною силою.
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Джерело – https://planetakino.ua