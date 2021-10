Гороскоп на 22 жовтня 2021 року підкаже, на кого чекає підвищення, для кого небезпечно вирушати в поїздки, а кому загрожує захворювання. Читайте гороскоп на 22 жовтня від екстрасенсів СТБ.

Ранок може початися з неприємних сюрпризів. Не варто зриватися на всіх, хто потрапить під руку. Треба стежити за здоров’ям ― у п’ятницю в Овнів підвищена небезпека захворіти.

Для Тельців корисно буде зосередитися на роботі. Є ймовірність «закрити» давні проєкти і отримати щось нове та цікаве.

Якщо не поставитися до свого здоров’я з відповідальністю, зросте небезпека травм або сезонних захворювань. Зверніть увагу на своє харчування.

Ракам доведеться вирішувати питання, пов’язані з домом і сім’єю. Буде багато приводів для хвилювання, але якщо проявити терпіння і стриманість, усе складеться, як вам потрібно.

Вас можуть зрадити люди, з якими були давні домовленості. Імовірні численні суперечки і навіть сварки і на роботі, і вдома. Усе вирішиться на вашу користь, якщо не втратите над собою контроль.

Час відпочити і приділити увагу своєму здоров’ю. Велика ймовірність сильних стресів і сварок, які доведеться пізніше компенсувати. Приділіть увагу дітям.

Терези можуть опинитися в центрі уваги ― і тільки від вас залежить, у якій ролі: миротворця між сторонами чи винуватця конфлікту. Робота буде неефективна, вдома варто відволіктися і відпочити.

Скорпіони можуть отримати шанс провести романтичний вечір, якщо вчасно помітять знаки уваги. Цілий день буде підвищене стресове навантаження, тому варто тримати себе в руках.

Стрільцям доведеться невідкладно вирішувати домашні проблеми. Не варто бувати в центрі скупчення людей ― висока небезпека захворіти або травмуватися.

Удача усміхнеться Козерогам ― якщо не підведе витримка, то ви можете отримати підвищення або нову престижну посаду. Не варто ухвалювати необачних рішень ― важливо все ретельно обміркувати.

Водолії можуть отримати приємну новину протягом дня. Постарайтеся зберігати гарний настрій ― це компенсує енергетичну виснаженість.

Не треба втручатися в чужі конфлікти. Рибам варто зосередитися на своїх питаннях. Можливо, хтось допоможе вам з вирішенням давньої проблеми.

