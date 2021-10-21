Гороскоп на 22 октября 2021 года подскажет, кого ждет повышение, для кого опасно отправляться в поездки, а кому угрожает заболевание. Читайте гороскоп на 22 октября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Утро может начаться с неприятных сюрпризов. Не стоит срываться на всех, кто попадет под руку. Нужно следить за здоровьем ― в пятницу у Овнов повышенная опасность заболеть.

Телец

Для Тельцов полезно будет сосредоточиться на работе. Есть вероятность «закрыть» давние проекты и получить что-то новое и интересное.

Близнецы

Если не отнестись к своему здоровью с ответственностью, возрастает опасность травм или сезонных заболеваний. Обратите внимание на свое питание.

Рак

Ракам придется решать вопросы, связанные с домом и семьей. Будет много поводов для волнения, но если проявить терпение и сдержанность, все сложится, как вам нужно.

Лев

Вас могут предать люди, с которыми были давние договоренности. Вероятны множественные споры и даже ссоры как на работе, так и дома. Недоразумения решатся в вашу пользу, если не потеряете над собой контроль.

Дева

Время отдохнуть и уделить внимание своему здоровью. Большая вероятность сильных стрессов и ссор, которые придется позже компенсировать. Уделите внимание детям.

Весы

Весы могут оказаться в центре внимания ― и только от вас зависит, в какой роли: миротворца между сторонами или виновника конфликта. Работа будет неэффективна, дома стоит отвлечься и отдохнуть.

Скорпион

Скорпионы могут получить шанс провести романтический вечер, если вовремя заметят знаки внимания. Целый день будет повышенная стрессовая нагрузка, поэтому стоит держать себя в руках.

Стрелец

Стрельцам придется срочно решать домашние проблемы. Не стоит бывать в центрах скопления людей ― высока опасность заболеть или травмироваться.

Козерог

Удача улыбнется Козерогам ― если не подведет выдержка, то вы можете получить повышение либо новую престижную должность. Не стоит принимать опрометчивых решений ― важно все тщательно обдумывать.

Водолей

Водолеи могут получить приятную новость в течение дня. Постарайтесь сохранять хорошее настроение ― это компенсирует энергетическую истощенность.

Рыбы

Не нужно вмешиваться в чужие конфликты. Рыбам стоит сосредоточиться на своих вопросах. Возможно, кто-то поможет с решением давней проблемы.

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