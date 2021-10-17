гороскоп на неделю с 18 по 24 октября

Что приготовила новая неделя всем знакам зодиака? Как правильно ее провести и не нажить неприятностей? Читайте в гороскопе на неделю ‌с‌ ‌18 ‌по‌ ‌24 октября 2021 года.

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Овен

В начале недели Овны должны быть особенно осторожными. Не стоит рисковать деньгами и вкладываться в сомнительные проекты. Обдумывайте каждый свой шаг, иначе ваше благополучие может оказаться под ударом. На выходных стоит заняться решением личных и семейных проблем.

Телец

Звезды советуют Тельцам в понедельник составить план на неделю, в котором четко будут прописаны ваши цели. Вероятность успеха в таком случае будет очень высока. Благоустройство дома принесет удовлетворение и наладит отношения с любимым человеком.

Близнецы

Эта неделя подарит Близнецам множество побед во всех сферах жизни. Возможно долгожданное повышение и увеличение дохода. Вы можете встретить близкого по духу человека. Болезнь отступит, и вы снова будете полны сил и энергии.

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Рак

Ваш энергетический ресурс практически исчерпан. Чтобы не выгореть, звезды рекомендуют больше отдыхать на этой неделе. Возьмите выходной и совершите задуманную поездку. Это придаст сил на новые свершения.

Лев

На этой неделе вы получите хорошую новость. Ваши рабочие планы начнут осуществляться. Вас ждут крупные траты, но они будут оправданы. Одинокие Львы могут встретить свою вторую половинку.

Дева

Звезды советуют на этой неделе заняться тем делом, которое вам интересно. Не прячьте свои идеи от других. То, что вам кажется нереальным, будет иметь успех. Если ваш избранник не готов к более серьезным отношениям ― не стоит его торопить.

Весы

В начале недели Весов ожидает приятное знакомство. Не стоит судить о поступках людей, не видя полной картины. Выходные идеально подходят для покупки мебели либо ремонта.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам на этой неделе не бояться рисковать. Если вы давно хотите изменить сферу деятельности ― сейчас подходящее время. У вас есть все шансы найти себя в неожиданной области и сделать головокружительную карьеру. В сфере здоровья все будет в порядке.

Стрелец

На этой неделе у Стрельцов могут возникнуть противоречия на работе. Не стоит отвергать поддержку родственников. Они видят ситуацию шире, чем вы думаете. Не принимайте необдуманных решений. Возможны ощутимые денежные поступления.

Козерог

В начале недели звезды рекомендуют Козерогам обратить внимание на отношения в коллективе. Если есть какие-то разногласия, их лучше сразу решить. В середине недели возможны конфликты с партнером. Вы сможете их уладить, если не будете действовать сгоряча.

Водолей

Берите на себя только те обязательства, которые сможете выполнить. Уверенно идите к цели, не отвлекаясь на мелочи. Ваши откровенность и прямолинейность могут выйти боком. Не стоит всегда говорить вслух то, что думаете. Будьте мудрее.

Рыбы

Рыб ожидает сложная неделя. Работа потребует от вас много сил и энергии. В начале недели поступит интересное деловое предложение, которое впоследствии принесет хорошие результаты и материальное благополучие. Возможны незначительные разногласия с партнером.

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