Гороскоп здоровья от экстрасенса Хаяла Алекперова поможет каждому знаку понять, как улучшить свое самочувствие в этом месяце. Кому стоит уделить время спорту, а кто не должен откладывать визит к врачу? Узнайте в гороскопе здоровья на октябрь 2021.

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Овны

В этот период звезды советуют Овнам уделить особое внимание своему рациону. Ваша пищеварительная система будет уязвимой. А потому середина осени ― не лучшее время для смелых кулинарных экспериментов или, скажем, строгих ограничений.

Тельцы

Иммунитет Тельцов в этот период будет значительно снижен. А потому не стоит поддавать свой организм дополнительному риску в виде стрессов, чрезмерных нагрузок или недосыпа. Помните, что самая важная инвестиция ― это здоровье.

Близнецы

В этот период на Близнецов может свалиться новая ответственность. В связи с чем возможен стресс и нервное напряжение. Чтобы оградить свой организм от недугов, звёзды советуют уделять время спорту. Особенно упражнениям, которые помогают снимать зажимы мышц: растяжка, йога, пилатес.

Раки

В этот период Раки могут столкнуться с сильной головной болью. Скорее всего, причиной тому послужит навязчивое желание заняться самокопанием и разобраться в собственных промахах. Совет звёзд ― смириться с тем, что каждый может допустить ошибку. Давайте себе больше поблажек! Ну и, конечно же, чаще гуляйте на свежем воздухе.

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Львы

В октябре звезды советуют Львам быть осторожнее. Экстремальные виды спорта и сильные физические нагрузки ― не лучший вариант для середины осени. Есть большая вероятность получить досадную травму.

Девы

Середина осени ― благоприятное время для Дев, чтобы заняться своим здоровьем. Медицинские процедуры для улучшения самочувствия, профилактика хронических заболеваний, борьба с вредными привычками – все это имеет большие шансы на успех. Не упустите момент!

Весы

В этот период легкомыслие Весов может сыграть с ними злую шутку. Особенно в отношении к своему здоровью. Не стоит игнорировать первые симптомы недугов и уж тем более не стоит откладывать визит к врачу. Так как можете заметно усугубить проблему.

Скорпионы

В начале месяца Скорпионы могут столкнуться с простудными и вирусными заболеваниями. Чтобы этого избежать, звезды советуют позаботиться о себе. Одевайтесь потеплее и старайтесь не посещать места скопления большого количества людей.

Стрельцы

В октябре звезды советуют Стрельцам с максимальной бережностью относиться к своей нервной системе. Сейчас представителям знака будет очень легко загнать себя в угол и довести до невроза. А потому больше отдыхайте, проще относитесь к рабочим неурядицам и чаще хвалите себя за мелкие успехи.

Козероги

Наиболее уязвимым местом Козерогов в октябре может стать желудочно-кишечный тракт. И причиной тому, скорее всего, послужит тяга представителей знака к «самоедству» и постоянное желание разбираться в себе. Совет звезд ― спокойнее относиться к собственным промахам. Помните, что без ошибок невозможно прийти к успеху.

Водолеи

В этот период неприятной «ложкой дегтя» для Водолеев могут стать проблемы с кожей. И причиной тому, вероятнее всего, послужат попытки «заедать» свою усталость и раздражительность вредной пищей. Чтобы избежать подобных трудностей, звезды советуют анализировать свои желания и следить за питанием. Возможно, когда вы тянетесь за сладким пирожным, вам просто нужно выдохнуть и прогуляться в одиночестве.

Рыбы

Попытки Рыб везде и во всем успеть в октябре могут стать причиной проблем со спиной. Не стоит загонять себя в жесткие временные рамки и возлагать на свои плечи непосильную ношу. Лучшая панацея от проблем со здоровьем в этом месяце ― правильное планирование своего времени.

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