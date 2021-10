Що приготував новий тиждень усім знакам зодіаку? Як правильно його провести і не нажити неприємностей? Читайте в гороскопі на тиждень з 18 по 24 жовтня 2021 року.

Більше на тему: Китайський гороскоп на 2021 рік від Хаяла Алекперова

На початку тижня Овни повинні бути особливо обережними. Не варто ризикувати грошима і вкладатися в сумнівні проєкти. Обмірковуйте кожен свій крок, інакше ваше благополуччя може опинитися під загрозою. На вихідних варто зайнятися вирішенням особистих і сімейних проблем.

Зірки радять Тельцям у понеділок скласти план на тиждень, у якому чітко будуть прописані ваші цілі. Ймовірність успіху в такому випадку буде дуже високою. Благоустрій будинку принесе задоволення і налагодить стосунки з коханою людиною.

Цей тиждень подарує Близнюкам багато перемог у всіх сферах життя. Можливе довгоочікуване підвищення і збільшення прибутку. Ви можете зустріти близьку по духу людину. Хвороба відступить, і ви знову будете сповнені сил та енергії.

Більше на тему: Гороскоп здоров’я на жовтень 2021 від Хаяла Алекперова

Ваш енергетичний ресурс практично вичерпаний. Щоб не вигоріти, зірки рекомендують більше відпочивати цього тижня. Візьміть вихідний і здійсніть задуману поїздку. Це додасть сил на нові звершення.

Цього тижня ви отримаєте гарну новину. Ваші робочі плани почнуть здійснюватися. На вас чекають великі витрати, але вони будуть виправданими. Самотні Леви можуть зустріти свою другу половинку.

Зірки радять цього тижня зайнятися тією справою, яка вам цікава. Не ховайте свої ідеї від інших. Те, що вам здається нереальним, матиме успіх. Якщо ваш обранець не готовий до більш серйозних стосунків ― не варто його квапити.

На початку тижня на Терезів чекає приємне знайомство. Не варто судити про вчинки людей, не бачачи повної картини. Вихідні ідеально підходять для купівлі меблів або ремонту.

Зірки радять Скорпіонам цього тижня не боятися ризикувати. Якщо ви давно хочете змінити сферу діяльності ― зараз відповідний час. У вас є всі шанси знайти себе у несподіваній галузі і зробити запаморочливу кар’єру. У сфері здоров’я все буде гаразд.

Цього тижня у Стрільців можуть виникнути суперечності на роботі. Не варто відкидати підтримку родичів. Вони бачать ситуацію ширше, ніж ви думаєте. Не ухвалюйте необдуманих рішень. Можливі значні грошові надходження.

На початку тижня зірки рекомендують Козерогам звернути увагу на взаємини в колективі. Якщо є якісь розбіжності, їх краще відразу вирішити. У середині тижня можливі конфлікти з партнером. Ви зможете їх залагодити, якщо не будете діяти зопалу.

Беріть на себе тільки ті зобов’язання, які зможете виконати. Упевнено йдіть до мети, не відволікаючись на дрібниці. Ваші відвертість і прямолінійність можуть вийти боком. Не варто завжди говорити вголос те, що думаєте. Будьте мудрішими.

На Риб чекає складний тиждень. Робота вимагатиме від вас багато сил та енергії. На початку тижня надійде цікава ділова пропозиція, яка згодом принесе хороші результати і матеріальне благополуччя. Можливі незначні розбіжності з партнером.

Більше на тему: Любовний гороскоп на жовтень 2021 року від Хаяла Алекперова

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.