Гороскоп на 14 жовтня 2021 року підкаже, хто може поліпшити свій фінансовий стан, кому варто побоюватися за своє здоров’я, а для кого доля готує романтичну зустріч. Читайте гороскоп на 14 жовтня від екстрасенсів СТБ.

Більше на тему: Гороскоп на тиждень з 11 по 17 жовтня 2021 року від екстрасенсів СТБ

У четвер в Овнів буде багато спокус, і головне ― взяти себе в руки і не піддатися їм. День загрожує фінансовими витратами, однак при цьому обіцяє велику кількість зустрічей, які зарядять Овна енергією.

У четвер у Тельців небезпека проблем зі здоров’ям. Не варто провокувати можливе захворювання. Вдома можуть нагадати про себе невирішені господарські проблеми.

Близнюків чекає напружений день. Ви можете відчути нерозуміння з боку оточення, але не доводьте ситуацію до скандалу. Варто проявити терпіння і зайнятися роботою.

У Раків є шанс почати новий роман, який може перерости у стосунки. Можна помітити симпатію з боку протилежної статі. Наповнений енергією день, який може змінити життя.

Левам варто зосередити свою увагу на роботі ― буде високий творчий потенціал. Потрібно бути уважним у спілкуванні з близькими, вони можуть не сприйняти надмірну емоційність Левів.

У Дів може настати емоційний занепад, що спричинить проблеми у спілкуванні. Можуть загостритися давні невирішені проблеми, відкладання яких спровокує сварки і скандали.

День складних виборів і надмірної кількості варіантів вирішення вашої проблеми. Доведеться через силу концентруватися на завершенні конкретної справи ― дрібні неприємності будуть відволікати Терезів від занять.

Емоційність може викликати нерозуміння в оточенні. Варто зосередитися на роботі, а не на спілкуванні. Близька людина може вчасно підтримати Скорпіона. Якщо не проґавите шанс, отримаєте грошову вигоду.

Повні енергією Стрільці можуть пережити емоційний розрив стосунків. 14 жовтня вам варто зосередити свою увагу на побудові кар’єри ― є шанс отримати підвищення.

Козероги можуть стати жертвою інтриг або пліток ― треба бути насторожі. Необхідно зосередитися на своєму здоров’ї і зібрати всі свої ресурси для вирішення нагальних питань.

Є ймовірність появи побутових або робочих проблем, які може вирішити хтось із минулого. Сьогодні можна поліпшити добробут, планувати своє життя на місяці вперед.

Не варто ухвалювати важливі рішення і підписувати документи. Імовірні невеликі проблеми на роботі і побутові клопоти. Можливий розвиток романтичних стосунків з важливою для Риб людиною.

Більше на тему: Сонячні і місячні затемнення 2021: коли і до чого готуватися

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.