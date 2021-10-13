Гороскоп на 14 октября 2021 года подскажет, кто может улучшить благосостояние, кому стоит опасаться за свое здоровье, а для кого судьба готовит романтическую встречу. Читайте гороскоп на 14 октября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

В четверг у Овнов будет много соблазнов, и главное ― взять себя в руки и не поддаться им. День грозит финансовыми тратами, но при этом сулит большое количество встреч, которые зарядят Овна энергией.

Телец

В четверг у Тельцов опасность проблем со здоровьем. Не следует провоцировать возможное заболевание. Дома могут напомнить о себе нерешенные хозяйственные проблемы.

Близнецы

Близнецов ждет напряженный день. Вы можете почувствовать непонимание со стороны окружающих. Не доводите ситуацию до скандала. Стоит проявить терпение и заняться работой.

Рак

У Раков есть шанс начать новый роман, который может перерасти в отношения. Можно заметить симпатию со стороны противоположного пола. Наполненный энергией день, который может изменить жизнь.

Лев

Львам стоит сосредоточить свое внимание на работе ― будет высокий творческий потенциал. Нужно быть внимательным в общении с близкими, они могут не воспринять чрезмерную эмоциональность Львов.

Дева

У Дев может наступить эмоциональный упадок, что повлечет проблемы в общении. Могут обостриться старые нерешенные проблемы, откладывание которых спровоцирует ссоры и скандалы.

Весы

День сложных выборов и чрезмерного количества вариантов решения вашей проблемы. Придется с трудом сконцентрироваться на завершении конкретного дела ― мелкие неприятности будут отвлекать Весы от занятий.

Скорпион

Эмоциональность может вызвать непонимание в окружении. Стоит сосредоточиться на работе, а не на общении. Близкий человек может вовремя поддержать Скорпиона. Если не упустите шанс, получите денежную выгоду.

Стрелец

Полные энергией Стрельцы могут пережить эмоциональный разрыв отношений. 14 октября вам стоит сосредоточить свое внимание на построении карьеры ― есть шанс получить повышение

Козерог

Козероги могут пасть жертвой интриг или сплетен ― нужно быть настороже. Необходимо сосредоточиться на своем здоровье и призвать все свои ресурсы для решения срочных вопросов.

Водолей

Есть вероятность появления бытовых или рабочих проблем, которые может решить кто-то из прошлого. Сегодня можно улучшить благосостояние, планировать свою жизнь на месяцы вперед.

Рыбы

Не стоит принимать важные решения и подписывать документы. Вероятны небольшие проблемы на работе и бытовые неурядицы. Возможно развитие романтических отношений с интересующим Рыб человеком.

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