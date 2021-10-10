Что приготовила новая неделя всем знакам зодиака? Как правильно ее провести и не нажить неприятностей? Читайте в гороскопе на неделю ‌с‌ ‌11 ‌по‌ ‌17 октября 2021 года.

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Овен

Овнов ожидает очень необычная неделя, поэтому пусть рутина будней не вводит вас в заблуждение. Главное событие произойдет в выходные. Это будет либо очень приятный звонок, либо неожиданная встреча. Возможно полезное знакомство. В плане здоровья все будет в порядке.

Телец

На этой неделе Тельцов ждет проверка их отношений с другими людьми. Помните, что критика в адрес друзей ― это не лучший способ поддерживать связь. Постарайтесь быть менее категоричными к партнеру и научитесь прислушиваться к нему. Это позволит сохранить отношения.

Близнецы

С понедельника по пятницу Близнецов ожидает ровный ход дней и событий. И дома, и на работе все будет как всегда. Но неожиданный звонок в субботу может этот ход изменить. В воскресенье возможна встреча с давним другом.

Рак

На этой неделе Ракам стоит следить за тем, что они говорят, и не высказывать ничего лишнего при коллегах ― вашими идеями могут воспользоваться. Постарайтесь четко выстроить свой график, иначе вы рискуете ничего не успеть. Ваш залог успеха на этой неделе ― пунктуальность.

Лев

Звезды предостерегают: не стоит впечатляться по поводу новостей, которые вы узнаете на этой неделе. Большая часть из них, скорее всего, окажется пустыми слухами. Пятницу вам стоит посвятить благоустройству жилья, а выходные ― встречам с родственниками и друзьями.

Дева

Девам на этой неделе придется изменить свои жизненные планы, хоть это будет и непросто. Однако новый взгляд на привычные вещи поможет вам найти неожиданное решение и прекратить затянувшийся на работе конфликт.

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Весы

Звезды предвещают Весам неделю, полную перемен. Пришло время открыто сказать то, о чем вы думаете, будь то разговор с шефом о повышении зарплаты или с партнером о перспективе ваших отношений. Ваша уверенность поможет добиться того, чего вы хотите.

Скорпион

На этой неделе судьба может поставить вас в неожиданное положение. Скорее всего, это будет связано со здоровьем. Не паникуйте и доверьтесь своему внутреннему голосу. Спокойствие поможет вам решить проблему. Также возможны конфликты с близкими людьми.

Стрелец

У Стрельцов неделя может начаться с медицинских или косметических процедур. Не стоит сопротивляться, они пойдут вам на пользу. Во второй половине недели есть шанс изменить текущую ситуацию, возможно получение хороших новостей.

Козерог

Козерогов ожидает успех в рабочей и финансовой сферах. Ваша репутация укрепится, и вы заведете полезное знакомство. Основные усилия на этой неделе пойдут на зарабатывание денег. На выходных возможна встреча с друзьями.

Водолей

В вашей жизни уже долгое время повторяется один и тот же шаблон, и он будет повторяться до тех пор, пока вы не извлечете из него урок. Не бойтесь ошибок, ведь они ведут к самопознанию. На этой неделе дела могут идти не по плану, но это нормально, потому что вы найдете альтернативный путь.

Рыбы

В будние дни вы можете чувствовать себя выжатыми из-за многочисленных просьб на работе. Но это верный признак роста, ведь ваш упорный труд начинает приносить плоды. Вам гарантирован долгосрочный успех, но помните о своих потребностях. Периодически уделяйте время себе, чтобы перезарядиться.

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