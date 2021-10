Що приготував новий тиждень усім знакам зодіаку? Як правильно його провести і не нажити неприємностей? Читайте в гороскопі на тиждень з 11 по 17 жовтня 2021 року.

На Овнів чекає дуже незвичайний тиждень, тому нехай рутина буднів не вводить вас в оману. Головна подія відбудеться у вихідні. Це буде або дуже приємний дзвінок, або несподівана зустріч. Можливе корисне знайомство. У плані здоров’я все буде гаразд.

На цьому тижні на Тельців чекає перевірка їхніх взаємин з іншими людьми. Пам’ятайте, що критика на адресу друзів ― це не найкращий спосіб підтримувати зв’язок. Постарайтеся бути менш категоричними до партнера і навчіться прислухатися до нього. Це допоможе зберегти стосунки.

З понеділка до п’ятниці на Близнюків очікує рівний хід днів і подій. І вдома, і на роботі все буде як завжди. Проте несподіваний дзвінок у суботу може цей хід змінити. У неділю можлива зустріч із давнім другом.

На цьому тижні Ракам варто стежити за тим, що вони говорять, і не казати нічого зайвого при колегах ― вашими ідеями можуть скористатися. Постарайтеся чітко вибудувати свій графік, інакше ви ризикуєте нічого не встигнути. Ваша запорука успіху цього тижня ― пунктуальність.

Зірки застерігають: не варто надавати надважливого значення новинам, які ви дізнаєтеся цього тижня. Багато з них, швидше за все, виявиться пустими чутками. П’ятницю вам варто присвятити благоустрою житла, а вихідні ― зустрічам із родичами та друзями.

Дівам цього тижня доведеться змінити свої життєві плани, хоч це буде і непросто. Проте новий погляд на звичні речі допоможе вам знайти несподіване рішення і завершити тривалий конфлікт на роботі.

Зірки віщують Терезам тиждень, повний змін. Настав час відкрито сказати те, про що ви думаєте, будь то розмова з шефом про підвищення зарплатні чи з партнером про перспективу ваших стосунків. Ваша впевненість допоможе досягти того, чого ви хочете.

Цього тижня доля може поставити вас у незвичне становище. Скоріше за все, це буде пов’язано зі здоров’ям. Не панікуйте і довіртеся своєму внутрішньому голосу. Спокій допоможе вам вирішити проблему. Також можливі конфлікти з близькими людьми.

У Стрільців тиждень може початися з медичних або косметичних процедур. Не варто опиратися, вони підуть вам на користь. У другій половині тижня є шанс змінити поточну ситуацію, можливе отримання гарних новин.

На Козерогів чекає успіх у робочій та фінансовій сферах. Ваша репутація зміцниться, і ви заведете корисне знайомство. Основні зусилля цього тижня підуть на заробіток грошей. На вихідних можлива зустріч із друзями.

У вашому житті вже тривалий час повторюється один і той самий шаблон, і він повторюватиметься доти, доки ви не зробите з нього висновки. Не бійтеся помилок, адже вони ведуть до самопізнання. Цього тижня справи можуть іти не за планом, але це нормально, бо ви знайдете альтернативний шлях.

У будні ви можете почуватися виснаженим через численні прохання на роботі. Проте це ознака зростання, адже ваша наполеглива праця починає приносити плоди. Вам гарантований довгостроковий успіх, але пам’ятайте про свої потреби. Періодично виділяйте час для себе, щоб перезарядитися.

