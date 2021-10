Гороскоп на 4 жовтня 2021 року підкаже, чого варто чекати в понеділок кожному знаку зодіаку. Хто ризикує накоїти помилок, а кому варто взяти ініціативу в свої руки? Читайте гороскоп на 4 жовтня від екстрасенсів СТБ.

Овнам зараз треба побільше працювати, не марнувати часу, зайнятися пошуком нових партнерів. Зусилля, докладені в цьому напрямку, будуть винагороджені сповна. Намагайтеся прислухатися до думки і порад досвідчених людей, які досягли у своїй справі помітних результатів. Пам’ятайте: один у полі не воїн. У всякому разі, зараз.

Потрібно продумати план професійного зростання або просто систематизувати справи, якими доведеться займатися найближчим часом. У фінансових питаннях проявіть стриманість, уникайте покупок, яких ви не особливо потребуєте.

Може виникнути певне непорозуміння з колегами або керівництвом. Доведеться обстоювати свою позицію, пред’являючи незаперечні аргументи, але не варто розмовляти на підвищених тонах. Зважайте на інтереси близьких людей і уникайте конфліктів.

День не налаштовує на напружену роботу, але, зробивши вольове зусилля, можна домогтися гарних результатів. У тих, хто не мають пари, можливі доленосні знайомства, які можуть привести до початку серйозних стосунків.

Не розслабляйтеся і не пускайте події на самоплин. Ви досягнете набагато більшого, якщо візьмете ініціативу в свої руки. Розмови з колегами на професійні теми можуть наштовхнути вас на цікаві ідеї, які дадуть напрочуд добрий результат.

Професійні справи виявляться не настільки складними, як може здатися на перший погляд, так що сміливо беріться до роботи. День сприятливий для романтичних побачень, зустрічей з друзями. Спілкування навіть з малознайомими людьми виявиться приємним і перспективним.

Зараз необхідно дуже серйозно ставитися до виконання своїх обов’язків. Намагайтеся демонструвати ділову активність, знаходити вихід з будь-яких ситуацій, займатися розвитком раніше розпочатих справ. Цей день сприятливий для навчання, зустрічей з давніми друзями і розширення кругозору.

Не бійтеся ухвалювати важливі рішення, проводити ділові переговори, обговорювати питання, що стосуються професійної діяльності та кар’єри. Можна вирушати в поїздки разом з членами сім’ї, вирішувати господарські питання. Можливо, цей день піднесе вам приємний сюрприз.

Як і в роботі, в особистій сфері настає етап переосмислення нинішніх взаємин і, цілком імовірно, виведення їх на більш високий рівень. Швидко виникають нові зв’язки і знайомства.

На роботі будьте уважні та обережні ― над вашою головою збираються хмари. Доведеться проявляти більше такту і тримати при собі негативні емоції, щоб відносини з керівництвом або колегами не загострилися. У спілкуванні з коханою людиною будьте терплячі і делікатні, це допоможе уникнути сварки.

У цей день вдасться швидко впоратися з будь-якими професійними завданнями, ефективно провести ділові переговори. Є шанс несподівано отримати привабливу пропозицію, почати співпрацю з людьми, які відкриють перед вами нові горизонти.

Висока ймовірність скоєння професійних помилок, тому будьте максимально уважними. У родині встановиться сприятлива атмосфера, порадують теплі взаємини з рідними.

