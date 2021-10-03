Гороскоп на 4 октября 2021 года подскажет, чего стоит ждать в понедельник каждому знаку зодиака. Кто рискует наделать ошибок, а кому стоит взять инициативу в свои руки? Читайте гороскоп на 4 октября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овнам сейчас нужно побольше работать, не тратить время впустую, заняться поиском новых партнеров. Усилия, приложенные в этом направлении, будут вознаграждены сполна. Старайтесь прислушиваться к мнению и советам опытных людей, достигших в своем деле заметных результатов. Помните: один в поле не воин. Во всяком случае, сейчас.

Телец

Предстоит продумать план профессионального роста или просто систематизировать дела, которыми придется заниматься в ближайшее время. В финансовых вопросах проявите сдержанность, избегайте покупок, в которых вы не особо нуждаетесь.

Близнецы

Может возникнуть некоторое недопонимание с коллегами или руководством. Придется отстаивать свою позицию, предъявляя неоспоримые аргументы, но не следует разговаривать на повышенных тонах. Считайтесь с интересами близких людей и избегайте конфликтов.

Рак

День не располагает к напряженной работе, но, сделав волевое усилие, можно добиться хороших результатов. Не имеющим пары уготованы судьбоносные знакомства, которые могут привести к началу серьезных отношений.

Лев

Не расслабляйтесь и не позволяйте событиям идти своим чередом. Вы добьетесь гораздо большего, если возьмете инициативу в свои руки. Разговоры с коллегами на профессиональные темы могут натолкнуть вас на интересные идеи, которые дадут на удивление хороший результат.

Дева

Профессиональные дела окажутся не настолько сложными, как может показаться на первый взгляд, так что смело принимайтесь за работу. День благоприятен для романтических свиданий, встреч с друзьями. Общение даже с малознакомыми людьми окажется приятным и перспективным.

Весы

Сейчас необходимо очень серьезно относиться к выполнению своих обязанностей. Старайтесь демонстрировать деловую активность, находить выход из любых ситуаций, заниматься развитием ранее начатых дел. Этот день благоприятен для учебы, встреч со старыми друзьями и расширения кругозора.

Скорпион

Не бойтесь принимать важные решения, проводить деловые переговоры, обсуждать вопросы, касающиеся профессиональной деятельности и карьеры. Можно отправляться в поездки вместе с членами семьи, решать хозяйственные вопросы. Возможно, этот день преподнесет вам приятный сюрприз.

Стрелец

Как и в работе, в личной сфере наступает этап переосмысления нынешних взаимоотношений и, вполне вероятно, вывод их на наиболее высокий уровень. Быстро возникают новые связи и знакомства.

Козерог

На работе будьте внимательны и осторожны — над вашей головой собираются тучи. Придется проявлять больше такта и держать при себе негативные эмоции, чтобы отношения с руководством или коллегами не обострились. В общении с любимым человеком будьте терпеливы и деликатны, это поможет избежать ссоры.

Водолей

В этот день удастся быстро справиться с любыми профессиональными задачами, эффективно провести деловые переговоры. Есть шанс неожиданно получить заманчивое предложение, начать сотрудничество с людьми, которые откроют перед вами новые горизонты.

Рыбы

Высока вероятность совершения профессиональных ошибок, поэтому будьте максимально внимательными. В семье установится благоприятная атмосфера, порадуют теплые отношения с родными.

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