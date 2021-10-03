Что приготовила новая неделя всем знакам зодиака? Как правильно ее провести и не нажить неприятностей? Читайте в гороскопе на неделю ‌с‌ ‌4 ‌по‌ ‌10 октября 2021 года.

Овен

Звезды предупреждают: ваша манера ставить людей перед фактами оставляет им не так уж много пространства для проявления инициативы. В среду не стоит идти на поводу у собственной самоуверенности и эгоизма, если хотите избежать ненужных конфликтов. Во второй половине недели вас ждет согласие в семье, особенно если вы уделите дому больше времени.

Телец

Перед вами могут открыться новые горизонты в карьере, однако придется пожертвовать покоем и отдыхом. В среду возможны какие-то проблемы юридического плана, истоки которых находятся в недавнем прошлом, но с которыми удастся справиться в конце недели. Близкие люди проявят заботу и внимание, их помощь будет чувствоваться во всем, что будет поддерживать и радовать вас.

Близнецы

Наступает благоприятное время для достижения заветной цели. Судьба сама сделает вам подарок, не теряйте веру в то, что вы делаете. В ваших силах изменить в лучшую сторону и свою жизнь и существование ваших близких. С вашей помощью они смогут справиться со сложными проблемами, и вы ощутите, что гордитесь собой и ими.

Рак

На этой неделе может резко возрасти количество контактов, вас захлестнет поток новой информации. Это может сыграть с вами дурную шутку: недоверчивым быть невежливо, а доверять всему — себе дороже. Придется искать золотую середину. Возможно, в четверг вам придется принимать важное решение. В пятницу постарайтесь избавиться от старого и ненужного.

Лев

Многие планы придется пересмотреть в корне. Зато откроются и новые перспективы в личной жизни. Сейчас необходимо выбрать правильную стратегию и тактику во взаимоотношениях. Напряжение на работе может возрасти, оно будет связано с объемом новых дел и задач. Будьте внимательны, обращайте внимание не только на ключевые моменты, но и на мелочи.

Дева

В первой половине недели вы будете активно учиться новому и общаться с людьми издалека. Захочется осуществить задуманное. В выходные вы почувствуете усталость, вас могут преследовать раздражительность и неудовлетворенность собой, старайтесь не проявлять гнева и не участвовать в ссорах. Проблема может состоять в том, что при всем этом вам просто необходимо решить семейные вопросы.

Весы

На этой неделе вам хорошо бы отказаться от активной деятельности в пользу отдыха. Тем более, что к среде большая часть инициатив и начинаний могут увязнуть в бесконечных разговорах и обсуждениях. В выходные вы будете испытывать острую потребность в помощи, и, если она будет вам предложена, примете ее с благодарностью. У вас может появиться возможность преодолеть все накопившиеся сомнения разом.

Скорпион

Благодаря старым связям у вас появится реальный шанс хорошо заработать и реализовать важные планы. Постарайтесь не упустить удачный момент. Понедельник неплохо подходит для бесед с начальством, вы поймете, что вас ценят и даже готовы поднять зарплату. В пятницу вы будете блистать остроумием и красноречием и легко добьетесь своих целей. Уик-энд создан для любви.

Стрелец

Для вас сейчас один из самых волнующих вопросов — это вопрос карьеры. И он разрешится в вашу пользу. Постарайтесь изменить систему ценностей, и вы увидите, как изменится ваше восприятие мира. Хорошо бы помогать окружающим, но не взваливайте все проблемы на себя. Блесните очарованием в новой компании. Посетите интересную выставку, сходите в кино.

Козерог

Пора определиться, какие из ваших деловых контактов перспективны, а какие нет. Не тратьте время на пустую болтовню и переписку в соцсетях. Удачный период для поддержания и укрепления собственных позиций. Будьте настойчивее, тогда удача вам улыбнется, и вы сможете реализовать свои давние идеи. Наступает ответственный период в вашей карьере. В пятницу лучше придержать свои эмоции и не начинать новых дел. Субботу посвятите отдыху, а воскресенье — удачный день для путешествий.

Водолей

Идей у вас может оказаться больше, чем возможностей для их реализации. Впрочем, это не повод для расстройства, оставьте часть задуманного на будущее. Вы сможете с честью выйти практически из любого, сколь угодно трудного положения. Только не критикуйте коллег и друзей и не хвастайтесь своими успехами. Настраивайтесь на то, что вам придется выслушивать подробные рекомендации начальства. Интеллектуальные занятия, важные переговоры, визиты и поездки лучше планировать на вторую половину недели.

Рыбы

Успокойтесь и не суетитесь, плывите по течению. В нужное время оно само вынесет вас туда, куда нужно. На работе вероятны проблемы, связанные со сменой руководства или с интригами. Не забывайте, что чем меньше знаешь, тем крепче спишь. Постарайтесь рационально расходовать ваши силы, избегайте перегрузок. Хотя бы краткий отдых вам просто необходим. Самое время задуматься об отпуске в бархатный сезон.

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