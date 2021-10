Гороскоп на тиждень з 4 по 10 жовтня 2021 року

Що приготував новий тиждень усім знакам зодіаку? Як правильно його провести і не нажити неприємностей? Читайте в гороскопі на тиждень з 4 по 10 жовтня 2021 року.

Зірки попереджають: ваша манера ставити людей перед фактами залишає їм не так багато простору для прояву ініціативи. У середу не варто йти на поводу у власної самовпевненості і егоїзму, якщо хочете уникнути непотрібних конфліктів. У другій половині тижня вас чекає злагода в родині, особливо якщо ви приділите дому більше часу.

Перед вами можуть відкритися нові горизонти в кар’єрі, проте доведеться пожертвувати спокоєм і відпочинком. У середу можливі якісь проблеми юридичного плану, витоки яких криються в недавньому минулому, але з якими вдасться впоратися наприкінці тижня. Близькі люди проявлять турботу і увагу, їхня допомога відчуватиметься у всьому, що буде підтримувати і радувати вас.

Настає сприятливий час для досягнення заповітної мети. Доля сама зробить вам подарунок, не втрачайте віру в те, що ви робите. У ваших силах змінити на краще і своє життя, і ваших близьких. З вашою допомогою вони зможуть упоратися зі складними проблемами, і ви відчуєте, що пишаєтеся собою і ними.

На цьому тижні може різко зрости кількість контактів, вас накриє потік нової інформації. Це може зіграти з вами поганий жарт: недовірливим бути неввічливо, а довіряти всьому ― собі дорожче. Доведеться шукати золоту середину. Можливо, у четвер вам доведеться ухвалювати важливе рішення. У п’ятницю постарайтеся позбутися від старого і непотрібного.

Багато планів доведеться докорінно переглянути.Зате відкриються і нові перспективи в особистому житті. Зараз необхідно вибрати правильну стратегію і тактику у взаєминах. Напруга на роботі може зрости, вона буде пов’язана з обсягом нових справ і завдань. Будьте пильні, звертайте увагу не тільки на ключові моменти, а й на дрібниці.

У першій половині тижня ви будете активно вчитися нового і спілкуватися з людьми здалеку. Захочеться здійснити задумане. У вихідні ви відчуєте втому, вас можуть переслідувати дратівливість і незадоволеність собою, намагайтеся не проявляти гніву і не брати участі у сварках. Проблема може полягати в тому, що при всьому цьому вам просто необхідно вирішити сімейні питання.

На цьому тижні вам краще відмовитися від активної діяльності на користь відпочинку. Тим паче, що до середи більша частина ініціатив і починань можуть загрузнути в нескінченних розмовах і дискусіях. У вихідні ви відчуватимете гостру потребу в допомозі, і, якщо вона буде вам запропонована, приймете її з вдячністю. У вас може з’явитися можливість подолати всі накопичені сумніви разом.

Завдяки давнім зв’язкам у вас з’явиться реальний шанс добре заробити і реалізувати важливі плани. Постарайтеся не проґавити вдалий момент. Понеділок сприятливий для бесід з начальством, ви зрозумієте, що вас цінують і навіть готові підняти зарплату. У п’ятницю ви будете сяяти дотепністю і красномовством і легко досягнете своїх цілей. Вікенд створений для кохання.

Для вас зараз одне з найбільш актуальних питань ― кар’єра. І воно вирішиться на вашу користь. Постарайтеся змінити систему цінностей, і ви побачите, як зміниться ваше сприйняття світу. Добре б допомагати іншим, але не звалювати всі проблеми на себе. Блисніть чарівністю в новій компанії. Відвідайте цікаву виставку, сходіть у кіно.

Треба визначитися, які з ваших ділових контактів перспективні, а які ні. Не гайте часу на пусті балачки і листування в соціальних мережах. Гарний період для підтримки і зміцнення власних позицій. Будьте наполегливішими, тоді удача вам усміхнеться, і ви зможете реалізувати свої давні ідеї. Настає відповідальний період у вашій кар’єрі. У п’ятницю краще притримати свої емоції і не починати нових справ. Суботу присвятіть відпочинку, а неділя ― вдалий день для подорожей.

Ідей у ​​вас може виявитися більше, ніж можливостей для їх реалізації. Втім, це не причина засмучуватися, залиште частину задуманого на майбутнє. Ви зможете з честю вийти практично з будь-якого скрутного становища. Тільки не критикуйте колег та друзів і не хваліться своїми успіхами. Налаштовуйтеся на те, що вам доведеться вислуховувати докладні рекомендації начальства. Інтелектуальні заняття, важливі переговори, візити та поїздки краще планувати на другу половину тижня.

Заспокойтеся і не метушіться, пливіть за течією. У потрібний час вона сама винесе вас туди, куди треба. На роботі можливі проблеми, пов’язані зі зміною керівництва або з інтригами. Не забувайте: що менше знаєш, то міцніше спиш. Постарайтеся раціонально витрачати ваші сили, уникайте перевантажень. Хоча б короткий відпочинок вам просто необхідний. Саме час замислитися про відпустку в оксамитовий сезон.

