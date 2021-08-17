Зірки СТБ на червоній доріжці Одеського кінофестивалю 2021: фотодобірка
17.08.2021
14 серпня відбулася церемонія відкриття 12-го Одеського кінофестивалю. Весь український бомонд був присутній на заході. По червоному хіднику у вишуканому вбранні пройшлися зірки вітчизняного кіно і телебачення. Редакція SТB.UA зібрала добірку найяскравіших образів селебріті, які змогли підкорити серця мільйонів телеглядачів.
Більше на тему: Jerry Heil вийшла заміж сама за себе
Ксенія Мішина, суддя грандіозного талант-шоу «Україна має талант»
Ольга Сумська, актриса костюмованої драми «Кріпосна»
Jerry Heil, ведуча бекстейджу шоу «Україна має талант»
Дмитро Черкасов із дружиною Олександрою, герой 7 сезону романтичного реаліті «Холостяк»
Даша Трегубова, ведуча талант-шоу «Х-фактор»
Оля Полякова, суддя талант-шоу «Х-фактор»
Олексій Тритенко, актор комедійного серіалу СТБ «Коли ми вдома»
Андрій Шатирко, учасник романтичного реаліті «Холостячка»-2020
Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+