Зірки СТБ на червоній доріжці Одеського кінофестивалю 2021: фотодобірка

14 серпня відбулася церемонія відкриття 12-го Одеського кінофестивалю. Весь український бомонд був присутній на заході. По червоному хіднику у вишуканому вбранні пройшлися зірки вітчизняного кіно і телебачення. Редакція SТB.UA зібрала добірку найяскравіших образів селебріті, які змогли підкорити серця мільйонів телеглядачів.

Більше на тему: Jerry Heil вийшла заміж сама за себе

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.