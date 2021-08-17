Зірки СТБ на червоній доріжці Одеського кінофестивалю 2021: фотодобірка

14 серпня відбулася церемонія відкриття 12-го Одеського кінофестивалю. Весь український бомонд був присутній на заході. По червоному хіднику у вишуканому вбранні пройшлися зірки вітчизняного кіно і телебачення. Редакція SТB.UA зібрала добірку найяскравіших образів селебріті, які змогли підкорити серця мільйонів телеглядачів.

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