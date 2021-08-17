Звезды СТБ на красной дорожке Одесского кинофестиваля 2021: фотоподборка
17.08.2021
14 августа состоялась церемония открытия 12-го Одесского кинофестиваля. Весь украинский бомонд присутствовал на мероприятии. По красной дорожке в изысканных нарядах прошлись звезды отечественного кино и телевидения. Редакция SТB.UA собрала подборку самых ярких образов селебрити, которые смогли покорить сердца миллионов телезрителей.
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