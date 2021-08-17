Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Звезды СТБ на красной дорожке Одесского кинофестиваля 2021: фотоподборка

17.08.2021

14 августа состоялась церемония открытия 12-го Одесского кинофестиваля. Весь украинский бомонд присутствовал на мероприятии. По красной дорожке в изысканных нарядах прошлись звезды отечественного кино и телевидения. Редакция SТB.UA собрала подборку самых ярких образов селебрити, которые смогли покорить сердца миллионов телезрителей. 

Больше по теме: Jerry Heil вышла замуж сама за себя

Ксения Мишина, судья грандиозного талант-шоу «Україна має талант»

Ольга Сумская, актриса костюмированной драмы «Крепостная»

Jerry Heil, ведущая бэкстейджа «Україна має талант»

Дмитрий Черкасов с женой Александрой, герой 7 сезона романтического реалити «Холостяк» 

Даша Трегубова, ведущая талант-шоу «Х-фактор»

Оля Полякова, судья талант-шоу «Х-фактор»

Алексей Тритенко, актер комедийного сериала СТБ «Коли ми вдома»

Андрей Шатырко, участник романтического реалити «Холостячка»-2020

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить