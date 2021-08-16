Ведущая на бэкстейдже легендарного проекта «Україна має талант» — Jerry Heil — устроила свадьбу. Главным удивлением для всех поклонников молодой певицы стало известие о том, что ее избранницей стала она сама! Больше об этом узнавала программа «Вікна-новини».

Свадебный сезон в разгаре. Выходит замуж и певица Jerry Heil. Однако признается, что сама за себя. Её родные делятся, что до последнего не знали, за кого же выходит замуж их дочь. Поэтому нарядные и счастливые шли знакомиться с избранником девушки. Александр и Людмила лишь в Киеве на церемонии узнали, что жениха не будет.

«Мы приехали. Думали, что здесь познакомимся. А тут оказывается, что сама за себя замуж выходит», — комментирует мама.

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Под венец певицу вел папа, все как в лучших традициях. А вот в конце дорожки её ждало зеркало. Уже там Джерри Хейл признавалась сама себе в любви. Себе любимой она надевала сразу два кольца и клялась любить в горе и в радости.

«Единственный надежный человек в твоей жизни — это ты, и пока ты этого не поймешь, ты не сможешь подарить счастье другому человеку. Я не сошла с ума, просто давно хотела сделать такой прикол. Сологамия давно популярна в Америке», — делится задумкой певица.

Также Джерри презентовала свою новую песню, которая, по ее мнению, будет самым свадебным хитом.



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