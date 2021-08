Jerry Heil вийшла заміж сама за себе

Ведуча на бекстейджі легендарного проєкту «Україна має талант» — Jerry Heil — влаштувала весілля. Головним подивом для всіх шанувальників молодої співачки стала звістка про те, що її обраницею стала вона сама! Більше про це дізнавалася програма «Вікна-новини».

Весільний сезон у розпалі. Виходить заміж і співачка Jerry Heil. Однак зізнається, що сама за себе. Її рідні діляться, що до останнього не знали, з ким збирається побратися їхня дочка. Тому ошатні й щасливі йшли знайомитися з обранцем дівчини. Олександр і Людмила лише в Києві на церемонії дізналися, що нареченого не буде.

Під вінець співачку вів тато, все як у найкращих традиціях. А ось у кінці хідника на неї чекало дзеркало. Вже там Джеррі Хейл освідчувалася сама собі в коханні. Собі коханій вона надівала відразу дві обручки і ​​присягалася любити і в горі, і в радості.

Також Джеррі презентувала свою нову пісню, яка, на її думку, буде найвесільнішим хітом.



