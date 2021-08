Зовсім скоро вся країна відзначатиме одне з найважливіших свят ― День Незалежності. Україні виповниться 30 років. За цей час ми пережили багато: радість перемоги, гордість, гіркоту втрати і війну… У боротьбі за суверенітет, за право бути тим, хто ми є, ми готові піти на великі жертви. Усе заради того, щоб нарешті стати вільними! І не озиратися навсібіч, а сміливо йти вперед! Спеціально до 30-річчя незалежності України редакція STB.UA зробила добірку найкращих фільмів та серіалів, які варто неодмінно подивитися в переддень свята.

Більше на тему: Що подивитися в серпні 2021 у кіно: найкращі кінопрем’єри

Фільм «Кіборги» був знятий у 2017 році під керівництвом відомого режисера Ахтема Сеїтаблаєва. Сценарій написала не менш титулована авторка ― Наталка Ворожбит. Це історія про «кіборгів» ― українських військових, які тримали оборону Донецького аеропорту з вересня 2014 року до 22 січня 2015 року. Прототипами головних героїв стали справжні учасники російсько-української війни. Фільм отримав численні нагороди, зокрема на кінофестивалі «Золота Дзиґа».

«Атлантида» ― це фільм-утопія, який розповідає про недалеке майбутнє України і про те, як наша країна перемогла російського агресора. Події розгортаються в 2025 році на Донбасі. Війна закінчилася, і тепер жителі цього регіону вчаться жити по-новому. Ось тільки наслідки для громадян виявилися трагічними…

Фільм «Додому» ― це драматична історія про повернення тіла українського воїна, який загинув в АТО, на батьківщину в анексований Крим. Головний герой стрічки ― кримець Мустафа ― зіткнувся з найстрашнішим для будь-якого батька ― смертю сина. Убитий горем, він вирушає до Києва до молодшого сина, щоб попросити його повернутися додому в Крим, який той вимушено залишив після подій 2014 року. Разом вони хочуть поховати загиблого за всіма мусульманськими традиціями.

Фільм отримав сильний відгук від глядачів і професіоналів. Уперше стрічку показали на Каннському фестивалі в 2019 році. У тому ж році фільм вибрали для представлення України на премії «Оскар».

«Бабин Яр. Контекст» ― це документальний проєкт, який розповідає про трагічні події вересня 1941 року, коли тисячі людей були безжально розстріляні нацистами в Києві. В основі фільму ― унікальні архівні матеріали, які раніше ніколи не були опубліковані. Режисер стрічки Сергій Лозниця розповідає, що деякі матеріали їм доводилося відновлювати по крупинці. Реставрація зображень тривала кілька місяців. Фільм «Бабин Яр. Контекст» отримав нагороду як найкращий документальний фільм на Каннському кінофестивалі.

Більше на тему: Детективні серіали: прем’єри 2021 року

«Погані дороги» ― повнометражний дебют драматургині та сценаристки Наталки Ворожбит, екранізація її хітової однойменної п’єси, яку ставили в Лондоні та Києві. Стрічка складається з п’яти окремих новел про мешканців Донбасу, чиє життя проходить по обидва боки від лінії розмежування. П’ять розбитих доріг ― п’ять історій про любов, ненависть, довіру, зраду і порушення особистих кордонів на тлі порушення кордонів державних. Сценарій створено на основі документальних історій, зібраних авторкою на сході України під час роботи над фільмом «Кіборги».

«І будуть люди» ― це епічна драма, екранізація епохального роману Анатолія Дімарова, в основі якого ― людські долі на зламі історичних подій. Серіал побудовано у формі саги і крізь призму життя звичайних людей показано турбулентні етапи 20 століття: Першу світову війну, революцію, прихід радянської влади, Голодомор, репресії. Кожен із героїв по-своєму зустрів ці зміни, з позиції своєї правди, але всіх їх об’єднувало одне ― бажання жити, любити і знайти своє місце в новому вимірі історії. 12 епізодів. 12 основних героїв. 12 чудових доль. Історія драматичних змін, палкого кохання і цінності людського життя. Про людей, які жили сто років тому, але так схожі на нас сьогоднішніх.

Серіал знятий за мотивами повісті українського письменника Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». І хоча оригінальна історія була написана ще в 1878 році, описані в книзі проблеми залишаються актуальними донині. Що буде, якщо взяти улюблених героїв і перенести їх у 21-е століття? У сучасній версії серіалу з легкої руки Наталки Ворожбит з’явилося кілька нових сюжетних поворотів, але це анітрохи не зіпсувало враження від історії. Кайдашиха залишилася такою ж сварливою і солодкоголосою, Мотря― норовливою, а Мелашка ― тихою і милою… Це історія, яка знайома до болю кожному українцю.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.