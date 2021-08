MELOVIN розповів, коли вперше усвідомив свою орієнтацію

На початку червня 2021 року на музичному фестивалі Atlas Weekend співак MELOVIN здійснив камінгаут і зізнався у своїй бісексуальності. Тепер виконавець докладніше розповів у себе на сторінці в Instagram, як він зрозумів свою орієнтацію в 2011 році, коли йому було 13. Детальніше про це — в матеріалі.

На той час майбутній співак MELOVIN не був у темі ЛГБТ і не бачив ніяких фільмів з подібним підтекстом. Сидячи в соціальній мережі, він познайомився з хлопцем і спілкувався з ним тривалий час. Однак через місяць листування Костя зловив себе на думці, що співрозмовник йому подобається.

Більше на тему: Камінгаут Меловіна: повне відео та коментарі експертів

Заздалегідь відповідаючи всім коментаторам, співак зазначив, що ріс у повноцінній сім’ї, його однаково любили і мама, і тато. Крім того, більше часу він проводив з батьком.

Також артист звернувся до тих, хто часто пише йому про пропаганду і негативний вплив на дітей: «Не переживайте ви так. Ви краще навчіть дітей бути добрішими. І оточуйтеся любов’ю та повагою! Через те, що вони дивляться фільм “Людина Павук”, вони ним не стануть. А якщо і подивляться на хлопців або дівчат, які цілуються, представниками цієї варіації норми вони не стануть. А лише зрозуміють, що це теж норма, і суспільство буде усвідомленим. До речі, з дитинства дивлюся “Гаррі Поттера”, та щось ніяк ним стати не виходить. Щось роблю не так? Підкажіть хоча б, інтернет-герої», — підсумував MELOVIN.

