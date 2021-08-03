В начале июня 2021 года на музыкальном фестивале Atlas Weekend певец MELOVIN совершил камингаут и признался в своей бисексуальности. Теперь исполнитель подробнее рассказал у себя на странице в Instagram, как он понял свою ориентацию в 2011 году, когда ему было 13. Подробнее об этом — в материале.

На то время будущий певец MELOVIN не был в теме ЛГБТ и не видел никаких фильмов с подобным подтекстом. Сидя в социальной сети, он познакомился с парнем и общался с ним продолжительное время. Однако через месяц переписки Костя поймал себя на мысли, что собеседник ему нравится.

«Я испытывал такие же эмоции, которые испытывал и к своей школьной на то время любви! К той самой девочке с рыжими волосами и прекрасными веснушками! Вот прямо один-в-один тот же спектр, начиная от бабочек в животе, заканчивая мыслями о человеке 24/7. С того момента я не понимал, что со мной происходит. Как это? Такое бывает? А что, так тоже можно было? Неужели такое правда бывает и это происходит со мной? И ооо, чудеса гугловской информации выдали мне, что, оказывается, я не сошел с ума и такие люди, как я, это, внимание, один из вариантов нормы. Но общество, когда я взрослел, говорило мне иначе. Я очень боялся признаться родителям. Мне было дико страшно!» — вспоминает MELOVIN.

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Заранее отвечая всем комментаторам, певец отметил, что рос в полноценной семье, был любим одинаково как мамой, так и папой. Более того, больше времени проводил с отцом.

«Я видел живой пример труда, огромного мужества и уважения. Меня воспитывали настоящим мужчиной, который всегда уступит место женщине, подаст руку, не обидит словом, подумает, прежде чем что-то сказать. Для меня именно это показатель мужчины, а не болтающийся орган между ног», — делится певец.

Также артист обратился к тем, кто часто пишет ему о пропаганде и негативном влиянии на детей: «Не переживайте вы так. Вы лучше научите детей быть добрее. И окружайтесь любовью и уважением! От того, что они смотрят фильм «Человек Паук», они им не станут. А если и посмотрят на целующихся парней или девушек, представителями этой вариации нормы они не станут. А лишь поймут, что это тоже норм, и общество будет осознанным. Кстати, с детства смотрю «Гарри Поттера», да что-то никак им стать не выходит. Что-то делаю не так? Подскажите хоть, интернет-герои», — заключил MELOVIN.

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