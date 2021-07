Щоб знайти гарні місця в Києві для фотосесій, не потрібно блукати нескінченними просторами Google і в кожній добірці переглядати одні й ті ж варіанти. Редакція сайту STB.UA зібрала для вас найкращі місця, де можна втілити в життя будь-які, навіть найсміливіші фантазії. Дивіться та надихайтеся — топ-10 місць для фотосесії в Києві від редакції СТБ!

Де: Поділ, ст. м. «Контрактова площа»

Одна з найкрасивіших вулиць столиці розташовується паралельно Андріївському узвозу й виходить на головну магістраль Подолу — вулицю Нижній Вал. У давні часи тут жили ремісники, художники, майстри слова, а сьогодні — це один з найдорожчих районів Києва. На Воздвиженці дивним чином переплітаються минуле та сучасність. Це надихає створювати тут нове й прекрасне.

Де: Pinchuk Art Centre, вул. Велика Васильківська/Басейна, 1/3-2

На шостому поверсі арт-галереї Pinchuk Art Centre розташована кав’ярня One Love Coffee. Це професійний еспресо-бар, де, крім традиційних кавових напоїв – латте макіато, капучино, еспресо, — можна спробувати каву, заварену альтернативними способами. У меню ви знайдете багато смачних страв і хорошу винну карту. One Love Coffee чудово підходить для робочих зустрічей, лекцій та майстер-класів. А ще тут можна влаштувати стильну фотосесію.

На період карантину роботу закладу потрібно уточнювати.

Де: вулиця Городецького, 6

Ресторан-кондитерська Paul — один із закладів мережі однойменних французьких булочних, які представлені в 31 країні світу. В Україні ресторан відкрили 14 лютого. Місце створене для того, щоб отримувати естетичне та гастрономічне задоволення. А якщо зафіксувати ці кадри на плівку, вийде фотосесія в паризькому стилі!

На період карантину роботу закладу потрібно уточнювати.

Де: ст. м. «Палац «Україна», вулиця Велика Васильківська, 100

Сучасний бізнес-центр «Торонто» одразу після відкриття став одним із улюблених місць для фотосесій столичних модників та фешн-блогерів. Строгі лінії, геометричні форми, класичні кольори — в таких декораціях теж можна креативити! Як бачите, урбанізм має іншу, але не менш дивовижну красу.

Де: ст. м. «Хрещатик»

Ще одним модним місцем для фотосесій є київський Пасаж. Його побудували ще в дореволюційні роки як торгово-житловий будинок. Сьогодні тут розміщені бутики люксових брендів — Louis Vuitton, Prada, Chanel, Dolce & Gabbana тощо. На тлі вишуканої архітектури Пасажу можна зробити чудові кадри.

Де: Печерськ, вулиця Тимірязєвська, 1

У Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка можна побачити рідкісні екземпляри місцевої та світової флори. Сад поділяється на різні природні зони, тому за один день можна помилуватися карпатськими луками, а потім відчути себе в екзотичній країні. Це місце чудове в будь-яку пору року. Звичайно, найкращі кадри фотографи знаходять тут навесні, в період цвітіння бузку та магнолії. Однак і зараз сад вабить зеленими галявинами, де особливо приємно ловити промені західного сонця.

Де: ст. м. «Виставковий центр», проспект Академіка Глушкова, 1

Національний комплекс «Експоцентр України» є єдиною в країні виставковою організацією, де можна подивитися міжнародні, національні ярмарки, виставки досягнень України в економічній, аграрній та інших галузях. Також на території ВДНГ проходить наймасштабніший музичний фестиваль нашої країни «Atlas Weekend». Але, крім усього цього, тут багато красивих місць для фотосесії! Навесні вам можуть сподобатися квітучі яблуневі сади, влітку — сонячні галявини, восени — різнобарвні ліси, а взимку — новорічні декорації від «Зимова країна». Вибирайте свій варіант!

Де: Обухівське шосе, 2, с. Ходосіївка

Аутлет-містечко «Мануфактура» — це перший в Україні торговий комплекс у форматі «аутлет», створений в стилістиці північно-європейських старовинних міст. Якщо вам хочеться чогось милого та незвичайного — їдьте сюди! У «Мануфактурі» ви знайдете будиночки з сонячних німецьких сіл, симпатичні фонтанчики, мініатюрні лавочки та багато-багато квітів. Готуйтеся — фотосесія тут буде дуже живою і яскравою!

Де: північний виїзд із Києва

Київське водосховище або, як його ще називають, Київське море є одним із шести водних резервуарів на Дніпрі. Розташовується на північ від столиці та тягнеться майже до кордону з Білоруссю. Київське море може стати ідеальним місцем для романтичної фотосесії. Тільки уявіть — вузькі кам’янисті пляжі, пагорби, вкриті сосновим бором, які оточують блакитну водну гладь. Краса Київського моря не залишить вас байдужим!

Де: с. Витачів, Обухівський район

Ця локація розташована в годині їзди від Києва. Однак краса, яку ви побачите тут, варта витраченого часу. Кручі, з яких відкривається приголомшливий вид на Дніпро, просторі галявини та густі ліси дуже мальовничі. Ці місця ідеально підійдуть для романтичної або сімейної фотосесії.

Сподіваємося, наша добірка надихне вас на красиві та незвичайні фотосесії!

