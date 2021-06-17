Марина Боржемська розповіла, як правильно боротися із зайвою вагою

Тактовна і скромна Марина Боржемська, незважаючи на сталеву витримку і сильний характер, залишається справжньою леді. Ведучі передачі про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок» — Надія Матвєєва і Григорій Решетник — вирішили з’ясувати, чи є в її шафі якісь скелети і чи все так ідеально, як здається? Подробиці в матеріалі.

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Ведучі проєкту вирішили дізнатися, що в житті Марини Боржемської було, а чого не було. Цікаво, чи вважала себе Марина хоч колись товстою? Зіркова тренерка не стала приховувати правду і чесно зізналася, що було в її житті і таке.

«Коли я народила Роберта, то набрала 20 кілограмів. Я страшенно собі не подобалася».

Утім, ідеальну форму Марина повернула дуже швидко. Тож настав час зізнатися, як їй це вдалося? Завдяки дієті чи виснажливим тренуванням? Однак Марина вважає, що жінка не повинна мучитися і відмовляти собі в смачненькому. Її головний секрет — правильне і смачне харчування.

Їсти й худнути! Звучить ідеально. Та давайте перевіримо Марину Боржемську на чесність. Чи зможе вона відверто сказати подрузі про те, що та набрала кілька зайвих кіло? І цього разу Марина також не стала брехати:

«Я завжди кажу правду. Якщо моя подруга товста, я скажу, що вона — товста. Я завжди кажу у вічі, і це всі прекрасно знають і розуміють».

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Цікаво, як така чесність впливає на стосунки з чоловіками? Чи було таке, що Марина тікала з побачення, якщо чоловік мав не дуже спортивну статуру? Однак тренерка чесно зізналася в тому, що вона — зануда.

«Якщо чоловік дуже класний, розумний і цікавий, то я завжди зможу його схуднути (сміється. — Прим. ред.). Ну а куди він дінеться».

Та щоб побачення відбулося, потрібно з кимось для початку познайомитися. Цікаво, чи реєструвалася Марина Боржемська на сайтах знайомств? Однак жінка висловила своє тверде «НІ» щодо цього питання. Вона впевнена, що зустріне свою долю в іншому місці — на відпочинку або в ресторані.

Хочете дізнатися, чи відвідувала коли-небудь Марина Боржемська нудистські пляжі, а також що насправді стало причиною її розриву з чоловіком — В’ячеславом Узелковим? Дивіться всі подробиці у відео!

Video: Марина Боржемська розповіла, як правильно боротися із зайвою вагою Ведучі Неймовірної правди про зірок Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили дізнатися, чи дійсно життя зіркової тренерки Марини Боржемскої таке ідеальне, як здається

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