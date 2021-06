Марина Боржемська розповіла, як правильно боротися із зайвою вагою

Тактовна і скромна Марина Боржемська, незважаючи на сталеву витримку і сильний характер, залишається справжньою леді. Ведучі передачі про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок» — Надія Матвєєва і Григорій Решетник — вирішили з’ясувати, чи є в її шафі якісь скелети і чи все так ідеально, як здається? Подробиці в матеріалі.

Ведучі проєкту вирішили дізнатися, що в житті Марини Боржемської було, а чого не було. Цікаво, чи вважала себе Марина хоч колись товстою? Зіркова тренерка не стала приховувати правду і чесно зізналася, що було в її житті і таке.

Утім, ідеальну форму Марина повернула дуже швидко. Тож настав час зізнатися, як їй це вдалося? Завдяки дієті чи виснажливим тренуванням? Однак Марина вважає, що жінка не повинна мучитися і відмовляти собі в смачненькому. Її головний секрет — правильне і смачне харчування.

Їсти й худнути! Звучить ідеально. Та давайте перевіримо Марину Боржемську на чесність. Чи зможе вона відверто сказати подрузі про те, що та набрала кілька зайвих кіло? І цього разу Марина також не стала брехати:

Цікаво, як така чесність впливає на стосунки з чоловіками? Чи було таке, що Марина тікала з побачення, якщо чоловік мав не дуже спортивну статуру? Однак тренерка чесно зізналася в тому, що вона — зануда.

Та щоб побачення відбулося, потрібно з кимось для початку познайомитися. Цікаво, чи реєструвалася Марина Боржемська на сайтах знайомств? Однак жінка висловила своє тверде «НІ» щодо цього питання. Вона впевнена, що зустріне свою долю в іншому місці — на відпочинку або в ресторані.

Хочете дізнатися, чи відвідувала коли-небудь Марина Боржемська нудистські пляжі, а також що насправді стало причиною її розриву з чоловіком — В’ячеславом Узелковим? Дивіться всі подробиці у відео!

