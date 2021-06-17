Марина Боржемская рассказала, как правильно бороться с лишним весом

Тактичная и скромная Марина Боржемская, несмотря на стальную выдержку и сильный характер, остается настоящей леди. Ведущие передачи о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок» ― Надежда Матвеева и Григорий Решетник ― решили выяснить, есть ли в ее шкафу какие-то скелеты или все так идеально, как кажется? Подробности в материале.

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Ведущие проекта решили разузнать, что в жизни Марины Боржемской было, а чего не было. Интересно, считала ли Марина себя хоть когда-то толстой? Звездный тренер не стала скрывать правду и честно призналась, что было в ее жизни и такое.

«Когда я родила Роберта, то набрала 20 килограмм. Я ужасно себе не нравилась».

Впрочем, идеальную форму Марина приобрела очень быстро. Так что пришло время признаться, как ей это удалось? Благодаря диетам или изнурительным тренировкам? Однако Марина считает, что женщина не должна мучаться и отказывать себе во вкусненьком. Ее главный секрет — правильное и вкусное питание.

Есть и худеть! Звучит идеально. Но давайте проверим Марину Боржемскую на честность. Сможет ли она откровенно сказать подруге о том, что та набрала пару лишних кило? И в этот раз Марина также не стала врать:

«Я всегда говорю правду. Если моя подруга толстая, я скажу, что она — толстая. Я всегда говорю в лицо, и это все прекрасно знают и понимают».

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Интересно, как такая честность влияет на отношения с мужчинами? Было ли такое, что Марина убегала со свидания, если мужчина имел не очень спортивное телосложение? Однако тренер честно призналась в том, что она — зануда.

«Если мужчина очень классный, умный и интересный, то я всегда смогу его похудеть (смеется. — Прим. ред.). Ну а куда он денется».

Но чтобы свидание состоялось, нужно с кем-то для начала познакомиться. Интересно, регистрировалась ли Марина Боржемская на сайтах знакомств? Однако женщина высказала свое твердое «НЕТ» относительно этого вопроса. Она уверена, что встретит свою судьбу в другом месте — на отдыхе или в ресторане.

Хотите узнать, посещала ли когда-нибудь Марина Боржемская нудистские пляжи, а также что на самом деле стало причиной ее расставания с мужем — Вячеславом Узелковым? Смотрите все подробности в видео!

Video: Марина Боржемская рассказала, как правильно бороться с лишним весом Ведущие Неймовірної правди про зірок Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили разузнать, действительно ли жизнь звездного тренера Марины Боржемской такая идеальная,как кажется

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