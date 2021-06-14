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Умер Григорий Чапкис

14.06.2021

13 июня на 92-м году жизни скончался знаменитый хореограф Григорий Чапкис. Трагическую новость сообщил сын артиста. Подробнее читайте в материале.

нппз

Как известно, Григорий Чапкис был госпитализирован с двусторонней пневмонией в декабре прошлого года, но вскоре его выписали из больницы, ведь результат ПЦР-теста на коронавирус был отрицательный. Однако уже через неделю состояние  артиста ухудшилось и его вновь госпитализировали. 

Недавно Григорий Чапкис в третий раз попал в больницу из-за проблем со спиной и ногами. Но помочь ему врачам не удалось. Как сообщил сын хореографа, в момент смерти с Григорием были его дочь Лилия и жена Мила.

Напомним, Григорий Чапкис родился в 1930 году. Танцевать начал уже в 10 лет, а к 20-ти годам стал хореографом в театре имени Ивана Франко. Его танцевальные таланты ценились не только на родине, но и за границей. Во время гастролей хореографу часто доводилось общаться с Мао Цзэдуном, Фиделем Кастро и Сальвадором Дали. Григорий Чапкис был женат четыре раза и воспитал двух детей. Последняя избранница была моложе него на 51 год. 

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