Помер Григорій Чапкіс

13 червня на 92-му році життя помер знаменитий хореограф Григорій Чапкіс. Трагічну новину повідомив син артиста. Детальніше читайте в матеріалі.

Як відомо, Григорій Чапкіс був госпіталізований з двобічною пневмонією в грудні минулого року, але незабаром його виписали з лікарні, адже результат ПЛР-тесту на коронавірус був негативний. Однак уже через тиждень стан артиста погіршився і його знову госпіталізували.

Нещодавно Григорій Чапкіс утретє потрапив до лікарні через проблеми зі спиною та ногами. Однак допомогти йому лікарям не вдалося. Як повідомив син хореографа, в момент смерті з Григорієм були його дочка Лілія і дружина Міла.

Нагадаємо, Григорій Чапкіс народився в 1930 році. Танцювати почав уже в 10 років, а до 20-ти років став хореографом у театрі імені Івана Франка. Його танцювальні таланти цінувалися не тільки на батьківщині, а й за кордоном. Під час гастролей хореографу часто доводилося спілкуватися з Мао Цзедуном, Фіделем Кастро і Сальвадором Далі. Григорій Чапкіс був одружений чотири рази і виховав двох дітей. Остання обраниця була молодшою за нього на 51 рік.

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