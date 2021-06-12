Українська кіноакадемія оголосила імена переможців п’ятої Національної кінопремії «Золота Дзиґа». 12-серійний проєкт «Спіймати Кайдаша», знятий на замовлення телеканалу СТБ, став найкращим ігровим серіалом 2020 року. Церемонія нагородження відбулася в суботу 12 червня.

Дивитись онлайн «Спiймати Кайдаша»

Цьогоріч «Золоту Дзиґу» вручали у 23 номінаціях. «Найкращий ігровий серіал» було запроваджено вперше за п’ять років існування Національної кінопремії, і варто зазначити, що всі серіали, які потрапили в шорт-лист цієї номінації, виходили в ефірі телеканалів групи StarLightMedia: «Спіймати Кайдаша» (СТБ), «І будуть люди» (СТБ), «Козаки. Абсолютно брехлива історія» (ICTV) і «Перші ластівки. Zалежні» (Новий канал).

«Проєкт “Спіймати Кайдаша” починав ще Сергій Назаров, і цей серіал пройшов довгий шлях від задуму до реалізації. Наші Кайдаші вийшли дуже справжніми та близькими. Жива мова, неймовірний гумор, драматичні любовні лінії, галерея характерів. Кожен з героїв заслуговує бути щасливим, але чомусь вони не можуть мирно ужитися в одній сім’ї, в одній країні. Такий унікальний продукт могла створити тільки дуже талановита людина, яка не вигадує сюжети і діалоги, а пише про те, що тонко і особисто відчуває. Тому я хочу ще раз подякувати Наталці Ворожбит за цінне для нас партнерство і за те, що спільно з державою нам вдалося реалізувати справжній український сучасний серіал, який полюбився аудиторії. І, звичайно ж, подякувати колегам з ICTV і Нового каналу за гідну конкуренцію в шорт-листі», — коментує керуюча директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук.

Серіал «Спіймати Кайдаша» створено компанією «ПроКіно» на замовлення телеканалу СТБ. У 2018 році проєкт за повістю Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» виграв пітчинг Міністерства культури України та отримав державну фінансову підтримку. Сценаристкою та шоуранеркою серіалу стала відома українська драматургиня Наталка Ворожбит. Продюсерська група — Володимир Бородянський, Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, Володимир Локотко, Дмитро Кіцай, Ірина Хоменко.

«Поява держкоштів у серіальному телевізійному світі — дуже важливий момент. Завдяки підтримці Міністерства культури ми маємо змогу створювати не просто український продукт високої якості, а справжні серіали-події. І проєкти каналів групи StarLightMedia, що увійшли в шорт-лист номінації “Найкращий ігровий серіал”, є саме такими. У СТБ амбітні плани щодо подальшої реалізації нашої серіальної стратегії. Другий рік поспіль як силами StarLightProduction, так і в партнерстві з колегами для нашого праймового слоту ми створюємо найкращі багатосерійні захопливі історії, у фокусі уваги яких перебувають усі грані людських відносин. Тому ми плануємо подаватися на державну підтримку знову. Це будуть проєкти на історичну тематику і важливі соціальні теми, адже в історії нашої країни дуже багато великих подій і видатних осіб, гідних якісної екранізації», — додає Людмила Семчук.

«Спіймати Кайдаша» — це нове телевізійне прочитання класичної повісті Івана Нечуя-Левицького. Події серіалу відбуваються в українському селі періоду 2005—2014 років. Основні сюжетні лінії розгортаються навколо вічної проблеми протистояння батьків та дітей, а сюжет повниться драматичними конфронтаціями між членами родини, апогей яких припадає на 2014 рік, коли Кайдашів розділяє Революція гідності. Прем’єра серіалу в ефірі СТБ відбулася 2 березня 2020 року.

Головні ролі в серіалі зіграли українські актори: Віктор Жданов, Ірина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Антоніна Хижняк, Дарина Федина, Ярослав Безкоровайний, Роман Ясіновський, Юлія Врублевська, Ігор Назаров, Олена Галл-Савальська, Ніна Набока, Христина Федорак та ін.

Серіал став подією на українському телевізійному ринку та отримав безліч схвальних відгуків від експертів та глядацької аудиторії. Кожен епізод «Спіймати Кайдаша» був у топі програм українського телебачення, а фінальна серія стала найкращою програмою дня і продемонструвала рекордну частку 14,5 (аудиторія 18–54, міста 50+).

Загалом серіал подивилися 10,5 млн людей (31,8 % аудиторії 4+ вся Україна). Він посів перше місце одразу за двома аудиторіями: «жінки 25–50» (частка 14,4 %, рейтинг 5,2 %) і «жінки 18–54» (частка 14,2 %, рейтинг 4,9 %). Середня частка за комерційною аудиторією 18–54 становила 10,5 %, рейтинг 3,3 %. З моменту публікації на диджитал-сторінках СТБ «Спіймати Кайдаша» вже зібрав майже 10 млн переглядів.

Нагадаємо, у 2020 році «Спіймати Кайдаша» за результатами голосування експертів став найкращим серіалом у рейтингу «Знято в Україні».

Довідка:

«Золота Дзиґа» — національна кінопремія, яка щороку відзначає особливі досягнення в галузі українського кіно. Переможців визначають члени Української кіноакадемії. Цього року на участь у кінопремії було подано 86 повнометражних та короткометражних стрічок, які змагалися у 23 номінаціях.

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