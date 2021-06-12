Украинская киноакадемия объявила имена победителей пятой Национальной кинопремии «Золота Дзиґа». 12-серийный проект «Спiймати Кайдаша», снятый по заказу телеканала СТБ, стал лучшим игровым сериалом 2020 года. Церемония награждения состоялась в субботу 12 июня.

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В этом году «Золоту Дзиґу» вручали в 23 номинациях. «Лучший игровой сериал» был введен впервые за пять лет существования Национальной кинопремии, и стоит отметить, что все сериалы, которые вошли в шорт-лист этой номинации, выходили в эфире телеканалов группы StarLightMedia: «Спiймати Кайдаша» (СТБ), «І будуть люди» (СТБ), «Козаки. Абсолютно брехлива історія» (ICTV) и «Перші ластівки. Zалежні» (Новый канал).

«Проект “Спiймати Кайдаша” начинал еще Сергей Назаров, и этот сериал прошел долгий путь от задумки до реализации. Наши Кайдаши получились очень настоящими и близкими. Живая речь, невероятный юмор, драматические любовные линии, галерея характеров. Каждый из героев заслуживает быть счастливым, но почему-то они не могут мирно ужиться в одной семье, в одной стране. Такой уникальный продукт мог создать только очень талантливый человек, который не придумывает сюжеты и диалоги, а пишет о том, что тонко и лично чувствует. Поэтому я хочу еще раз поблагодарить Наталью Ворожбит за ценное для нас партнерство и за то, что совместно с государством нам удалось реализовать настоящий украинский современный сериал, который полюбился аудитории. И, конечно же, поблагодарить коллег с ICTV и Нового канала за достойнейшую конкуренцию в шорт-листе», — комментирует управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

Сериал «Спiймати Кайдаша» создан компанией «ПроКино» по заказу телеканала СТБ. В 2018 году проект по повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева семья» выиграл питчинг Министерства культуры Украины и получил государственную финансовую поддержку. Сценаристом и шоураннером сериала стала известный украинский драматург Наталья Ворожбит. Продюсерская группа — Владимир Бородянский, Людмила Семчук, Екатерина Шевелюк, Владимир Локотко, Дмитрий Кицай, Ирина Хоменко.

«Появление государственных денег в сериальном телевизионном мире — очень важный момент. Благодаря поддержке Министерства культуры мы можем создавать не просто украинский продукт высокого качества, а настоящие сериалы-события. И проекты группы StarLightMedia, которые вошли в номинацию “Лучший игровой сериал”, являются именно такими. У СТБ амбициозные планы по дальнейшей реализации нашей сериальной стратегии. Второй год подряд как силами StarLightProduction, так и в партнерстве с коллегами для нашего праймового слота мы создаем лучшие многосерийные захватывающие истории, в фокусе внимания которых находятся все грани человеческих отношений. Поэтому мы планируем подаваться на государственную поддержку снова. Это будут проекты на историческую тематику и важные социальные темы, ведь в истории нашей страны очень много важных событий и выдающихся личностей, достойных качественной экранизации», — добавляет Людмила Семчук.

«Спiймати Кайдаша» — это новое телевизионное прочтение классической повести Ивана Нечуй-Левицкого. События сериала происходят в украинском селе периода 2005—2014 годов. Основные сюжетные линии разворачиваются вокруг вечной проблемы противостояния родителей и детей, а сюжет наполнен драматическими конфронтациями между членами семьи, апогей которых приходится на 2014 год, когда Кайдашей разделяет Революция достоинства. Премьера сериала в эфире СТБ состоялась 2 марта 2020 года.

Главные роли в сериале сыграли: Виктор Жданов, Ирина Мак, Тарас Цымбалюк, Григорий Бакланов, Антонина Хижняк, Дарья Федина, Ярослав Безкоровайный, Роман Ясиновский, Юлия Врублевская, Игорь Назаров, Елена Галл-Савальская, Нина Набока, Кристина Федорак и др.

Сериал стал событием на украинском телевизионном рынке и получил множество положительных отзывов от экспертов и зрительской аудитории. Каждый эпизод «Спiймати Кайдаша» был в топе программ украинского телевидения, а финальная серия стала лучшей программой дня и продемонстрировала рекордную долю 14,5 (аудитория 18–54, города 50+).

Всего сериал посмотрели 10,5 млн человек (31,8 % аудитории 4+ вся Украина). Он занял первое место сразу по двум аудиториям: «женщины 25–50» (доля 14,4 %, рейтинг 5,2 %) и «женщины 18–54» (доля 14,2 %, рейтинг 4,9 %). Средняя доля по коммерческой аудитории 18–54 составила 10,5 %, рейтинг 3,3 %. С момента публикации на диджитал-страницах СТБ «Спiймати Кайдаша» уже собрал почти 10 млн просмотров.

Напомним, в 2020 году «Спiймати Кайдаша» по результатам голосования экспертов стал лучшим сериалом в рейтинге «Знято в Україні».

Справка:

«Золота Дзиґа» — национальная кинопремия, которая ежегодно отмечает особые достижения в области украинского кино. Победителей определяют члены Украинской киноакадемии. В этом году на участие в кинопремии было подано 86 полнометражных и короткометражных лент, которые боролись в 23 номинациях.

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