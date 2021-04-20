Євробачення-2021: учасниця від Словенії Ana Soklič з піснею «Amen»
20.04.2021
Вже не за горами Євробачення-2021. Поки країни визначаються зі своїми представниками, Словенія днями зробила свій вибір! Цього року країну представлятиме Ганна Сокліч, котороая виконає пісню «Amen».
Громадський мовник RTV Slovenia провів національного відбір «EMA» ще у 2020 році, в якому 12 фіналістів боролися за квиток в Роттердам. У суперфіналі перемогла Анна Сокліч.
Відомо, що з юних років Анна Сокліч розвивала і вдосконалювала свої музичні навички в академії опери та джазу, перш ніж почала писати свою власну музику.
У Роттердамі Анна Сокліч виступить із піснею «Amen».
Слухайте пісню «Amen» у виконанні Анни Сокліч. Саме її співачка виконає на пісенному конкурсі «Євробачення»-2021 в Роттердамі.
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