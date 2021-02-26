Григорій Решетник показав сина

Григорій і Христина Решетники знайомлять глядачів і шанувальників з наймолодшим сином Олександром. Фото щасливих багатодітних батьків і малюка Олександра — дивіться в матеріалі.

Григорій розповів, що вони з дружиною свідомо підійшли до питання третьої дитини. Малюк був бажаним. Однак батьки ще не знали, що вагітність і пологи пройдуть в умовах карантину.

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Статус багатодітних батьків доволі відповідальний. Як стверджує сам Григорій, мати двох і трьох дітей — дуже велика різниця. Рівень навантаження і відповідальності зростає набагато. «Коли в родині з’являються діти, це вже інше сприйняття реальності».

Прекрасні батьки і любляче подружжя розуміють, що головне — це збалансувати любов між трьома дітьми, у яких є різниця у віці в кілька років.

Повне інтерв’ю читайте в журналі «Отдохни».

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