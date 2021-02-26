Григорий Решетник показал сына
Григорий и Кристина Решетники знакомят зрителей и поклонников с младшим сыном Александром. Фото счастливых многодетных родителей и малыша Александра — смотрите в материале.
Григорий рассказал, что они с супругой сознательно подошли к вопросу третьего ребенка. Малыш был желанным. Однако родители еще не знали, что беременность и роды пройдут в условиях карантина.
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Статус многодетных родителей довольно ответственный. Как утверждает сам Григорий, иметь двоих и троих детей — очень большая разница. Уровень нагрузки и ответственности возрастает намного. «Когда в семье появляются дети, это уже другое восприятие реальности».
Прекрасные родители и любящие супруги понимают, что главное — это сбалансировать любовь между тремя детьми, у которых есть разница в возрасте в несколько лет.
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