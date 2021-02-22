Григорій Решетник похрестив молодшого сина
22.02.2021
Ведучий телеканалу СТБ Григорій Решетник поділився фото з хрестин молодшого сина Олександра. Фото з хрестин — дивіться в нашому матеріалі.
Григорій і Христина Решетники в листопаді 2020 року втретє стали батьками. Багатодітна сім’я похрестила молодшого сина, Олександра, про що розповіли в себе на сторінках у соціальній мережі Instagram. Похрестили малюка в Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві. Хрещеними батьками Олександра стали друзі родини.
«Від усього серця дякуємо нашим Хрещеним за довіру та любов. Усім бажаємо злагоди та щастя. Нехай береже вас Господь», — написав Григорій.
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