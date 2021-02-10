Державний мовний канал Греції ERT оголосив, що 18-річна Стефанія Ліберакакіс представить країну на конкурсі пісні Євробачення-2021. Обрана пісня називається «Last Dance».
Фото – eurovision.tv
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Відомо, що Стефанія Ліберакакіс народилася в грудні 2002 року в Утрехті, в Нідерландах, проте вже багато років відома своїм шанувальникам як Стефанія.
Раніше греко-нідерландська співачка і актриса представляла Нідерланди на дитячому конкурсі пісні Євробачення у 2016 році в складі жіночого гурту «Kisses».
У 2020 році Стефанія мала би виступити на Євробаченні із піснею «SUPERG!RL». Конкурсна пісня 2021 року, що має назву «Last Dance», незабаром буде представлена.
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