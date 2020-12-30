Новий рік 2021 зовсім близько. Саме час замислитися про святковий макіяж, який ідеально впишеться в атмосферу ошатної ялинки і феєрверків. Яких трендів слід очікувати в макіяжі? Які відтінки використовувати у гримі? І як нафарбуватися на Новий рік — розповіла редакція сайту STB.UA.

Новорічний макіяж вельми відрізняється від повсякденного. Тому до цього питання необхідно підійти заздалегідь, а може, навіть випробувати. Взимку заведено використовувати більш пігментовані відтінки, щоб підкреслювати риси обличчя. А в новорічну ніч взагалі можна експериментувати.

Перед тим, як приступити до мейкапу, необхідно:

Очистити обличчя тоніком або міцелярною водою;

Зробити зволожувальну маску на хвилин 15—20;

Нанести базу, яка збереже макіяж цілим і свіжим всю ніч.

Тепер, коли обличчя зволожене і свіже, можна приступити до вибору відтінків. Новорічний макіяж повинен бути не лише яскравим, а і сміливим. Особливо з прийдешніми трендами, які вже щосили використовують світові гримери, а також дизайнери на своїх моделях. Не бійтеся відійти від класичних «смокі айс». Якщо в цій техніці прийнято брати за основу чорні та сірі кольори, то в 2021 році можете скористатися більш яскравими і нестандартними відтінками.

Відтінки для новорічного макіяжу:

Синій і сріблястий

Зелений і золотий

Рожевий і жовтий

Чорний і золотий

Бордовий і червоний

Коричневий і золотий

Варіанти макіяжу на Новий рік 2021

Почнемо з більш натуральних відтінків, таких як бронзовий, коричневий і бежевий. На всю рухому повіку можна нанести найсвітліший відтінок у тілесному або золотому відтінку і затемнити до зовнішнього куточка очей. Не забувайте про нижню частину ока. У святковому макіяжі доречно фарбувати нижню слизову, наприклад, чорним олівцем.

Спробуйте використовувати більш темні відтінки. Додайте сірий, чорний і золотий глітер. Щоб зробити погляд виразнішим, подовжіть лінію тіней і стрілки за рухому повіку. Не забувайте фарбувати слизову чорним олівцем, щоб макіяж був дійсно вечірнім.

У Новорічну ніч найголовнішим кольором виступає золотий. Сміливо використовуйте цей відтінок як базу. Наприклад тіні та в тон помаду для губ. Підкресліть вилиці і контур обличчя бронзатором.

Перейдемо до класичного чорного, який можна сміливо прикрасити золотою стрілкою. Для цього використовуйте спеціальний рідкий пензлик, яким легше промальовувати рівну і блискучу лінію. Для такого варіанту макіяжу нанесіть на всю рухому повіку чорні тіні, а по лінії росту вій проведіть звичну стрілку, тільки золотим або срібним відтінком.

Сьогодні існує безліч варіантів глітера. Не тільки звичні блискітки, а й елементи у вигляді зірок, стразів та іншого. Щоб не зробити такий образ вульгарним або позбавленим смаку, спробуйте використовувати їх у тон тіней. Наприклад, на графітові тіні виберіть чорні або сріблясті зірки, які фіксуються. Варто зазначити, що в такому макіяжі акцент необхідно зробити лише на очах, а губи підкреслити прозорим блиском.

Перейдемо до більш сміливих і яскравих образів, про які ми згадували на початку статті. Відтінки фуксія, рожевий, фіолетовий, синій, зелений і жовтий прекрасно комбінують із золотим. Важливо тільки використовувати лише одну колірну палітру і йти з нею в більш світлі або темні кольори. Наприклад: фуксія, бордовий і чорний.

Або ж зелений, сірий, чорний.

Так само з фіолетовим. Профарбуйте рухому повіку відтінком рожевого або персикового кольору. А на завершення додайте фіолетовий пігмент. Додайте чорний олівець на нижню і верхню слизову.

Для найсміливіших пропонуємо поєднати теплі і холодні відтінки. А слизову фарбувати блакитним або зеленим олівцем. В такому випадку не захоплюйтеся помадами, а додайте тілесного відтінку або прозорого блиску.

Накладні лялькові вії підійдуть до теми новорічних свят. Якщо для повсякденного образу такий елемент точно недоречний, то в Новий рік 2020 накладні вії — що треба! Профарбуйте лінію росту вій чорною стрілкою.

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