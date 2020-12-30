Новый год 2021 совсем близко. Самое время задуматься о праздничном макияже, который идеально впишется в атмосферу нарядной елки и фейерверков. Какие тренды в макияже грядут? Какие оттенки использовать в гриме? И как накраситься на Новый год — рассказала редакция сайта STB.UA.

Новогодний макияж весьма отличается от повседневного. Поэтому к этому вопросу необходимо подойти заранее, а может, даже испробовать. Зимой принято использовать более пигментированные оттенки, чтобы подчеркивать черты лица. А в новогоднюю ночь и вовсе можно экспериментировать.

Перед тем, как приступить к мейкапу, необходимо:

Очистить лицо тоником или мицеллярной водой;

Сделать увлажняющую маску на минут 15—20;

Нанести базу, которая сохранит мейкап целым и свежим всю ночь.

Теперь, когда лицо увлажненное и свежее, можно приступить к выбору оттенков. Новогодний макияж должен быть не только ярким, а и смелым. Особенно с грядущими трендами, которые уже вовсю используются мировыми гримерами, а также дизайнерами на своих моделях. Не бойтесь отойти от классических «смоки айс». Если в данной технике принято брать за основу черные и серые цвета, то в 2021 году можете воспользоваться более яркими и нестандартными оттенками.

Оттенки для новогоднего макияжа:

Синий и серебристый

Зеленый и золотой

Розовый и желтый

Черный и золотой

Бордовый и красный

Коричневый и золотой

Варианты макияжа на Новый год 2021

Начнем с более натуральных оттенков, таких как бронзовый, коричневый и бежевый. На все подвижное веко можно нанести самый светлый оттенок в телесном или золотом оттенке и затемнить к внешнему уголку глаз. Не забывайте о нижней части глаза. В праздничном макияже уместно прокрашивать нижнюю слизистую, например, черным карандашом.

Попробуйте использовать более темные оттенки. Добавьте серый, черный и золотой глиттер. Чтобы сделать взгляд выразительнее, продлите линию теней и стрелки за подвижное веко. Не забывайте прокрашивать слизистую черным карандашом, чтобы макияж был действительно вечерним.

В Новогоднюю ночь самым главным цветом выступает золотой. Смело используйте этот оттенок как базу. Например тени и в тон помаду для губ. Подчеркните скулы и контур лица бронзером.

Перейдем к классическому черному, который можно смело украсить золотой стрелкой. Для этого используйте специальную жидкую кисть, которой легче прорисовать ровную и блестящую линию. Для такого варианта макияжа накрасьте на все подвижное веко черные тени, а по линии роста ресниц проведите привычную стрелку, только золотым или серебряным оттенком.

Сегодня существует множество вариантов глиттера. Не только привычные блестки, а и элементы в виде звезд, страз и прочего. Чтобы не сделать такой образ вульгарным или безвкусным, попробуйте использовать их в тон теней. Например, на графитовые тени выберите черные или серебристые звезды, которые фиксируются на веке. Стоит отметить, что в таком макияже акцент необходимо сделать только на глазах, а губы подчеркнуть прозрачным блеском.

Перейдем к более смелым и ярким образам, о которых мы упоминали в начале статьи. Оттенки фуксия, розовый, фиолетовый, синий, зеленый и желтый прекрасно комбинируют с золотым. Важно только использовать лишь одну цветовую палитру и уходить с ней в более светлые или темные цвета. Например: фуксия, бордовый и черный.



Или же зеленый, серый, черный.

Также с фиолетовым. Прокрасьте подвижное веко оттенком розового или персикового цвета. А в завершение добавьте фиолетовый пигмент. Добавьте черный карандаш на нижнюю и верхнюю слизистую.

Для самых смелых предлагаем совместить теплые и холодные оттенки. А слизистую прокрасить голубым или зеленым карандашом. В таком случае не увлекайтесь помадами, а добавьте телесного оттенка или прозрачного блеска.

Накладные кукольные ресницы подойдут к теме новогодних праздников. Если к дневному образу такой элемент точно некстати, то в Новый год 2020 накладные ресницы — в самый раз! Прокрасьте линию роста ресниц черной стрелкой.

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