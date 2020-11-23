Сьогодні, 23 листопада, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра багатосерійної авантюрної мелодрами «Колір пристрасті» автора Тетяни Гнєдаш. У ролях знімаються вже улюблені глядачами СТБ Даша Легейда, Катерина Тишкевич та Катерина Варченко. Виробництво – Art Forms production на замовлення телеканалу СТБ. Але хто ж вони – актори головного серіалу цієї осені? Дізнайтеся прямо зараз!

Юрій Феліпенко

Актор Юрій Феліпенко народився 8 травня 1993 (27 років). Юрій відомий аудиторії телеканалу СТБ за серіалом «Як довго я на тебе чекала». Актор Київського академічного драматичного театру на Подолі. У 2016 році закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, курс Ю. Ф. Висоцького.

Анна Сердюк

Анна Сердюк – актриса театру і кіно. Народилася 11 липня 1997 року. Закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, курс Богдана Михайловича Бенюка. Є резидентом Молодого театру і театру «Актор». З 2019 співпрацює з Диким театром.

Поліна Калмикова

Народилася 11 січня 1998 року. Навчалася в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, майстерня Н. Н. Рушковського (2015-2019). Вільно володіє трьома мовами: українською, російською та англійською. Займається народною, сучасною та класичною хореографією. Також грає на трьох музичних інструментах: гітарі, фортепіано і баяні.

Вікторія Литвиненко

Вікторія Сергіївна Литвиненко-Ясиновська – відома українська театральна і кіноактриса. Вікторія Литвиненко з’явилася на світ 16 січня 1986 року в невеликому містечку Фастові Київської області. У п’ятирічному віці батьки віддали доньку до балетної школи. Усе своє свідоме життя дівчинка мріяла стати актрисою, батьки також схвалювали це рішення.

У 2003 році дівчина з яскравою неординарною зовнішністю легко вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Вона була зарахована на курс Л. Танюка, який успішно закінчила в 2007 році. З 2003 року працює в Центрі сучасного мистецтва «ДАХ» в Києві.

Даша Легейда

Дарина Легейда народилася 20 липня 1993 в Одесі. Українська актриса театру і кіно, співачка. У шкільні роки професійно займалася легкою атлетикою. З ранніх років мріяла про кар’єру співачки і актриси. 5 років займалася в Одеській хореографічній школі, 5 років виступала в танцювальному колективі «Браво». Освоїла класичний, народні, акробатичні, ірландські танці, а також степ. Потім 3 роки навчалася в Київській балетній академії, курс сучасного танцю (контемп, модерн, хіп-хоп).

Закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого за фахом «актор драматичного театру і кіно», майстерня С. А. Моісеєва. Грала на сцені Національного драматичного театру ім. І. Франка: «Всі мої сини» Міллера (постановка С. А. Моісеєва).

Світлана Зельбет

Світлана Зельбет народилася 27 червня 1979 року. У дитинстві займалася танцями. З 1984 по 1989 вчилася і танцювала в хореографічному ансамблі «Буратіно». Однак через повноту їй довелося залишити хореографію. У дев’ять років вона потрапила в Музичний театр юного актора під керівництвом Олександра Львовича Федорова. З ними займалися гітісівські педагоги: зі сценічного мовлення, сценічного руху, вокалу, акторської майстерності.

З 1989 по 1997-й – актриса Дитячого музичного театру юного актора. Лауреат багатьох міжнародних фестивалів (Швейцарія, Америка, Німеччина, Франція, Данія та Туреччина). У юнацькому віці працювала ведучою на телебаченні – вела програму «Нумо, дівчата!» і музичну передачу «440 герц». Після школи вона відразу пішла в ГІТІС.

Лариса Руснак

Заслужена артистка України Лариса Руснак народилася 28 січня 1962 року в місті Котовську під Одесою. У 1983 році закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. C цього ж року працює в Київському національному українському театрі імені Івана Франка. Вела телешоу «Лото-Забава» на українському телеканалі, часто бере участь в озвученні і дубляжі зарубіжних фільмів.

Катерина Тишкевич

Катерина Тишкевич народилася 18 вересня 1994 року в родині медиків. У Катерини є молодша сестра, яка вчиться в Словаччині. Катерина – володарка титулу Міні-міс «Перлина Півдня» (конкурс краси в Одесі). Навчалася в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Про себе Катерина каже, що вона харизматична, чарівна, порядна, має величезну силу волі і цілеспрямованість.

Катерина Варченко

Катерина Варченко народилася 18 липня 1989 року в Прилуках Чернігівської області. Закінчила Прилуцьку гімназію № 5. У шкільні роки займалася танцями в Народному театрі хореографічної мініатюри «Апломб» при Прилуцькому будинку культури. Пізніше відвідувала театральну студію «Фантазія». У 2011 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, майстерня Ю. Н. Мажуги. Під час навчання підробляла в театральних школах і на зйомках рекламних відеороликів (зокрема, знімалася для реклами компанії «Макдональдз»).

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