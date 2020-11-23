Сегодня, 23 ноября, в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера многосерийной авантюрной мелодрамы «Цвет страсти» автора Татьяны Гнедаш. В ролях снимаются уже любимые зрителями СТБ Даша Легейда, Екатерина Тышкевич и Екатерина Варченко. Производство — Art Forms production по заказу телеканала СТБ. Но кто же они – актеры главного сериала этой осени? Узнайте прямо сейчас!

Юрий Фелипенко

Актер Юрий Фелипенко родился 8 мая 1993 года (27 лет). Юрий известен аудитории телеканала СТБ по сериалу «Как долго я тебя ждала». Актер Киевского академического драматического театра на Подоле. В 2016 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, курс Ю. Ф. Высоцкого.

Анна Сердюк

Анна Сердюк – актриса театра и кино. Родилась 11 июля 1997 года. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого, курс Богдана Михайловича Бенюка. Является резидентом Молодого театра и театра «Актер». С 2019 сотрудничает с Диким театром.

Полина Калмыкова

Родилась 11 января 1998 года. Училась в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого, мастерская Н. Н. Рушковского (2015-2019). Свободно владеет тремя языками: украинским, русским и английским. Занимается народной, современной и классической хореографией. Также играет на трех музыкальных инструментах: гитаре, фортепиано и баяне.

Виктория Литвиненко

Виктория Сергеевна Литвиненко-Ясиновская — известная украинская театральная и киноактриса. Виктория Литвиненко появилась на свет 16 января 1986 года в небольшом городке Фастове Киевской области. В пятилетнем возрасте родители отдали дочку в балетную школу. Всю свою сознательную жизнь девочка мечтала стать актрисой, родители также одобряли это решение.

В 2003 году девушка с яркой неординарной внешностью легко поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. Она была зачислена на курс Л. Танюка, который успешно закончила в 2007 году. С 2003 года работает в Центре современного искусства «ДАХ» в Киеве.

Даша Легейда

Дарья Легейда родилась 20 июля 1993 года в Одессе. Украинская актриса театра и кино, певица. В школьные годы профессионально занималась легкой атлетикой. С ранних лет мечтала о карьере певицы и актрисы. 5 лет занималась в Одесской хореографической школе, 5 лет выступала в танцевальном коллективе «Браво». Освоила классический, народный, акробатический, ирландский танцы, а также степ. Затем 3 года обучалась в Киевской балетной академии, курс современного танца (контемп, модерн, хип-хоп).

Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого по специальности «актер драматического театра и кино», мастерская С. А. Моисеева. Играла на сцене Национального драматического Театра им. И. Франко: «Все мои сыновья» Миллера (постановка С. А. Моисеева).

Светлана Зельбет

Светлана Зельбет родилась 27 июня 1979 года. В детстве занималась танцами. С 1984 по 1989 училась и танцевала в хореографическом ансамбле «Буратино». Однако из-за полноты ей пришлось оставить хореографию. В девять лет она попала в Музыкальный театр юного актера под руководством Александра Львовича Федорова. С ними занимались гитисовские педагоги: по сценической речи, сценическому движению, вокалу, актерскому мастерству.

С 1989 по 1997-й — актриса Детского музыкального театра юного актера. Лауреат многих международных фестивалей (Швейцария, Америка, Германия, Франция, Дания и Турция). В юношеском возрасте работала ведущей на телевидении — вела программу «А, ну-ка, девочки!» и музыкальную передачу «440 герц». После школы она сразу поступила в ГИТИС.

Лариса Руснак

Заслуженная артистка Украины Лариса Руснак родилась 28 января 1962 года в городе Котовске под Одессой. В 1983 году окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. C этого же года работает в Киевском национальном украинском театре имени Ивана Франко. Вела телешоу «Лото-Забава» на украинском телеканале, часто участвует в озвучании и дубляже зарубежных фильмов.

Екатерина Тышкевич

Екатерина Тышкевич родилась 18 сентября 1994 года в семье медиков. У Екатерины есть младшая сестра, которая учится в Словакии. Екатерина — обладательница титула Мини-мисс «Жемчужина Юга» (конкурс красоты в Одессе). Училась в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. О себе Екатерина говорит, что она харизматична, обаятельна, порядочна, обладает огромной силой воли и целеустремленностью.

Екатерина Варченко

Екатерина Варченко родилась 18 июля 1989 года в Прилуках Черниговской области. Окончила Прилукскую гимназию № 5. В школьные годы занималась танцами в Народном театре хореографической миниатюры «Апломб» при Прилукском доме культуры. Позже посещала театральную студию «Фантазия». В 2011 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого, мастерская Ю. Н. Мажуги. Во время учебы подрабатывала в театральных школах и на съемках рекламных видеороликов (в частности, снималась для рекламы компании «Макдоналдс»).

Больше по теме: «Цвет страсти»: количество серий и график выхода

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ