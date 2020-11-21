«Цвет страсти»: количество серий и график выхода

Летом стартовали съемки многосерийной авантюрной мелодрамы под названием «Цвет страсти» автора Татьяны Гнедаш. В не снялись полюбившиеся зрителями СТБ Даша Легейда, Екатерина Тышкевич и Екатерина Варченко. Производство — Artforms production по заказу телеканала СТБ. Уже в понедельник, 23 ноября, состоится премьера долгожданного сериала. Читайте количество серий и график выхода сериала «Цвет страсти» прямо сейчас!

График выхода сериала:

23 ноября, 20:15 — 1, 2 серии

24 ноября, 20:15 — 3, 4 серии

25 ноября, 20:15 — 5, 6 серии

26 ноября, 20:15 — 7, 8 серии

30 ноября, 20:15 — 9, 10 серии

1 декабря, 20:15 — 11, 12 серии

2 декабря, 20:15 — 13, 14 серии

3 декабря, 20:15 — 15, 16 серии

7 декабря, 20:15 — 17, 18 серии

8 декабря, 20:15 — 19, 20 серии

9 декабря, 20:15 — 21, 22 серии

10 декабря, 20:15 — 23, 24 серии

Сюжет мелодрамы:

Юная Даша по лживому обвинению в убийстве попадает под следствие. Безденежье и опустившаяся мать не дают возможности нанять для старшеклассницы толковых адвокатов. Все улики против неё, девочке грозит длительное заключение. Но дело попадает к молодому следователю Андрею Потапенко, и тот заставляет Дашу поверить, что справедливость и честный суд существуют. Неожиданно для самого себя следователь влюбляется в подследственную.

Потапенко помолвлен, он человек долга, поэтому пугается неожиданно нахлынувшего на него чувства. Под давлением семьи невесты он отказывается вести дело Даши и самоустраняется от её проблем. Девушка попадает в заключение, чтобы провести там 10 лет. Позже Андрей попытается всё исправить, но Даша уже вычеркнула его из своей жизни. Впереди у неё упорная борьба за место под солнцем, за справедливость, а ещё за счастье с таким неподходящим для неё мужчиной ― следователем Андреем Потапенко.

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