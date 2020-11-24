«Колір пристрасті»: кількість серій і графік виходу

На телеканалі СТБ відбулася прем’єра багатосерійної авантюрної мелодрами «Колір пристрасті» авторки Тетяни Гнєдаш. У ній зіграли улюблені акторки глядачів Даша Легейда, Катерина Тишкевич і Катерина Варченко. Читайте кількість серій і графік виходу серіалу «Колір пристрасті» просто зараз!

Графік виходу серіалу:

23 листопада, 20:15 ― 1, 2 серії

24 листопада, 20:15 ― 3, 4 серії

25 листопада, 20:15 ― 5, 6 серії

26 листопада, 20:15 ― 7, 8 серії

30 листопада, 20:15 ― 9, 10 серії

1 грудня, 20:15 ― 11, 12 серії

2 грудня, 20:15 ― 13, 14 серії

3 грудня, 20:15 ― 15, 16 серії

7 грудня, 20:15 ― 17, 18 серії

8 грудня, 20:15 ― 19, 20 серії

9 грудня, 20:15 ― 21, 22 серії

10 грудня, 20:15 ― 23, 24 серії

Сюжет мелодрами:

Юна Даша за брехливим звинуваченням у вбивстві потрапляє під слідство. Безгрошів’я і непутяща мати не дають можливості найняти для старшокласниці тямущих адвокатів. Усі докази проти неї, дівчині загрожує тривале ув’язнення. Та справа потрапляє до молодого слідчого Андрія Потапенка, і той змушує Дашу повірити, що справедливість і чесний суд існують. Несподівано для самого себе слідчий закохується в підслідну.

Потапенко заручений, він людина обов’язку, тому лякається раптового почуття. Під тиском сім’ї нареченої він відмовляється вести справу Даші й самоусувається від її проблем. Дівчина потрапляє в ув’язнення, щоб провести там 10 років. Пізніше Андрій спробує все виправити, але Даша вже викреслила його зі свого життя. Попереду в неї завзята боротьба за місце під сонцем, за справедливість, а ще за щастя з таким непідхожим для неї чоловіком ― слідчим Андрієм Потапенком.

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