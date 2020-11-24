Сьогодні, 24 листопада, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться показ 3 і 4 серій романтичного серіалу «Колір пристрасті». Читайте анонс 3―4 серій фільму «Колір пристрасті» просто зараз!

Дашу забирають до поліції, хоч вона і не винувата, але саме на неї «вішають усіх собак». У якийсь момент у неї з’являється надія на справедливий вихід: несподівано справу передають новому слідчому Андрію Потапенку. Він досягає успіху в розслідуванні, і йому вдається домогтися зміни запобіжного заходу. Даша виходить під підписку про невиїзд. Гомонай безмежно вдячна слідчому і вірить у нього, як у спасителя. Даша повертається до навчання і мріє про нове життя. Та якось увечері її збиває машина…

У ролях: Анна Сердюк, Юрій Феліпенко, Катерина Варченко, Анастасія Іванова, Віталій Салій, Вікторія Литвиненко, Дар’я Легейда, Світлана Зельбет, Лариса Руснак та ін.

Video: «Колір пристрасті»: анонс 3―4 серій Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийде серіал Колір пристрасті. Що ж станеться в 3 та 4 серіях Колір пристрасті. Читайте анонс серіалу в матеріалі.

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