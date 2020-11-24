Сегодня, 24 ноября, в 20:15 на телеканале СТБ состоится показ 3 и 4 серий романтического сериала «Цвет страсти». Читайте анонс 3―4 серий фильма «Цвет страсти» прямо сейчас!

Дашу забирают в полицию, хоть она и не виновата, но именно на нее «вешают всех собак». В какой-то момент у нее появляется надежда на справедливый исход: неожиданно дело передают новому следователю Андрею Потапенко. Он преуспевает в расследовании, и ему удается добиться изменения меры пресечения. Даша выходит под подписку о невыезде. Гомонай бесконечно благодарна следователю и верит в него, как в спасителя. Даша возвращается к учебе и мечтает о новой жизни. Однако в один из вечеров ее сбивает машина…

В ролях: Анна Сердюк, Юрий Фелипенко, Екатерина Варченко, Анастасия Иванова, Виталий Салий, Виктория Литвиненко, Дарья Легейда, Светлана Зельбет, Лариса Руснак и др.

Video: «Цвет страсти»: анонс 3―4 серий Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдет сериал Цвет страсти. Что произойдет в 3 и 4 сериях Цвет страсти? Читайте анонс сериала в материале

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ